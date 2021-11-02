Валерій Харчишин вперше розповів про невиліковну хворобу сина: "Він поступово йде"

Співак важко переживає хворобу хлопчика.

Фронтмен українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин вперше розповів про хворобу сина.

Так, знаменитість взяв участь у шоу "Битва екстрасенсів", де поділився, що у його роді багато проблем спіткає чоловіків. Зокрема, 2007 року зірка потрапив у страшну ДТП, коли їхав до пологового на зустріч до свого новонародженого сина.

За декілька років після аварії в одного з нащадків зірки лікарі діагностували невиліковну хворобу. Харчишин не розсекретив діагноз, але зазначив, що син хворіє вже четвертий рік, а сам він важко переживає за хлопчика. Зі свого боку, екстрасенс відчула, що хлопчик нібито повертається назад в розвитку та страждає від страшного болю.

Валерій Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Я думав, що страшніше смерті нічого немає, але це набагато важче, тому що, коли твоя близька людина, твій син залишається вдома поруч з тобою, але він змінюється… Зрештою залишається тіло, а душа... він просто поступово йде. Це коли ти любиш свою дитину, вона у твоєму уявленні одна, а приходиш додому - це інша людина. Просто витягли з нього все зсередини", - поділився виконавець.

Музикант розповів і про дві найболючіші смерті, які йому довелося пережити. Це смерть близького друга та брата.

"Помер близький мені друг, 12 років ми були разом, у хорі співали. Він пішов з життя за власним бажанням, стрибнув з моста. Друга смерть – це брат Василь. Він мучився довго від онкології, лімфома крові. Ці дві втрати мають болюче місце у моєму житті", – зізнався він.

Валерій Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Зауважимо, Валерій Харчишин та його дружина Юлія Кузьмінська 2016 року втратили сина. На 21 тижні вагітності у жінки стався викидень.

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