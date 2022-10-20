Валерій Харчишин з волонтерами розібрав свій вщент знищений окупантами будинок у Гостомелі

Від будинку музиканта не залишилось нічого, окрім сміття.

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин днями разом з волонтерами "Добробату" розібрав свій вщент зруйнований російськими окупантами будинок у Гостомелі.

Світлини з місця, де колись стояло житло музиканта, з'явилися на офіційній сторінці волонтерської організації у Facebook.

Волонтери допомогли Валерію Харчишину розібрати залишки його будинку у Гостомелі / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтери допомогли Валерію Харчишину розібрати залишки його будинку у Гостомелі / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтери допомогли Валерію Харчишину розібрати залишки його будинку у Гостомелі / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

"Волонтери "Добробату" допомогли розібрати завали зруйнованого будинку лідера гурту "Друга ріка" Валерія Харчишина. Ворожі снаряди не обирають, чию домівку нищити. Вони однаково нещадні до українців. Родинний дім музиканта Валерія Харчишина у Гостомельській громаді було зруйновано російськими окупантами. У будинку виросли троє синів артиста, а нині від нього лишилися лише уламки", - йдеться в описі до фото.

Волонтери допомогли Валерію Харчишину розібрати залишки його будинку у Гостомелі / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтери допомогли Валерію Харчишину розібрати залишки його будинку у Гостомелі / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтери допомогли Валерію Харчишину розібрати залишки його будинку у Гостомелі / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Проте, як зазначили волонтери, аби завершити розчищення завалів на місці потрощеного житла та ліквідовувати наслідки "прильоту" ворожої артилерії, на об'єкт доведеться виїжджати ще раз.

Зазначимо, що на початку квітня Валерій Харчишин показав свій вщент зруйнований російськими окупантами будинок у Гостомелі, від якого нічого не залишилося.

Такий вигляд будинок музиканта мав перед "звільненням" російських окупантів / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин розповів, чи подавав на відшкодування його зруйнованого будинку від держави і з якими труднощами зіштовхнувся під час процесу оформлення необхідних документів.

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