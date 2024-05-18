Валерій Харчишин зізнався, чи спілкується з дітьми після розлучення з ексдружиною

Співак також розповів про зміни старшого сина на фронті.
Соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин зізнався, чи повпливало розлучення з колишньою дружиною на його зв'язок з трьома дітьми.
Так, виконавець поділився, що максимально залучений до виховання дітей і допомагає ексдружині піклуватися про них. Проте інколи через напружений робочий графік цього не вдається зробити, що пригнічує Валерія.
"Я бачу своїх дітей регулярно: періодично відвожу-забираю зі школи, проводжу вільний час із ними. Коли їхня мама їде у відрядження – я повністю беру синів на себе. Звісно, є напружені дні, тижні, коли не вистачає часу, щоби приділяти його дітям повною мірою – у такі моменти я відчуваю провину. Але, загалом, намагаюся бути максимально залученим у життя дітей. Звичайно, завжди хочеться більше та якісніше, але, на жаль, не завжди дозволяють обставини. Попри все, я намагаюся і, думаю, мені то вдається", - розповів Валерій в інтерв'ю "Фактам".
Також музикант розповів про старшого сина Дмитра, який мужньо боронить кордони України від початку повномасштабної війни. За словами Харчишина, хоч і бачилися вони у грудні, проте його син значно змінився.
"Мені дуже шкода, що не завжди вдається побачитися, коли син буває в Житомирі у своїх військових справах. Інколи не вдається "збігтися" графіками та зустрічатися так часто, як хотілося б. Востаннє це було в грудні. Він змінився: і внутрішньо, і зовнішньо, змужнів, подорослішав. Такі рішення і обставини не можуть не вплинути на людину", - пояснив артист.
До речі, раніше Валерій Харчишин розповідав, на якому напрямку воює його 25-річний син Дмитро.
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