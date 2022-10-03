Валерій Харчишин зізнався, скільки коштів гурт "Друга ріка" зібрав для ЗСУ за кордоном

Як і більшість український зірок, гурт "Друга ріка" вирушив із благодійними концертами до Європи. Фронтмен колективу Валерій Харчишин розповів, що в такий спосіб вони змогли зібрати чималу суму для Збройних сил.

Однак, за словами співака, цей вклад не покриває усіх потреб наших захисників, адже нова техніка, амуніція та інші потреби виникають щодня.

"Закордоном ми зібрали близько 4 мільйонів доларів, без врахування останніх концертів. Але мушу зізнатись, що справді більше коштів вдалось заробити там," - розповів Харчишин "24 каналу".

Артист зазначив, що майже всі кошти, які вдалося зібрати, були пожертвувані українцями. Також, на думку Харчишина, колективу набагато легше проводити концерти вдома, аніж за кордоном.

Нагадаємо, днями бійці з передової записали відеозвернення до Олега Скрипки і показали, що виконавець передав на фронт.

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