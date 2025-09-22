Валерій Харчишин особисте життя: таємний перший шлюб, скандальне друге розлучення і роман із Соколовою

Валерій Харчишин, друга ексдружина Юлія та ексобраниця Яніна Соколова / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Особисте життя фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина спіткало чимало випробувань і сімейних драм.

Співак завжди уникав афішування схожих тем, проте останніми роками він лишень підсилював увагу фанів до своїх обраниць на тлі відвертих заяв про стосунки з ексдружинами та чутки навколо роману з телеведучою Яніною Соколовою. Тож редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися найцікавіші подробиці з особистого життя Валерія Харчишина: що відомо про його дружин та обраниць, два розлучення та дітей.

Перша дружина Харчишина і невідомий шлюб

Валерій Харчишин уперше одружився у зовсім юному віці — у 20 років. Його обраницею стала дівчина, з якою він уже тривалий час жив разом. За словами музиканта, йому було соромно перед її родиною, адже фактично він мешкав у їхній квартирі. Саме тому Валерій вирішив зробити "дорослий вчинок" і узаконив стосунки.

Незабаром після весілля кохана подарувала йому первістка Дмитра. Нині йому 27 років, і він служить у лавах Збройних сил України. Перший шлюб Харчишина тривав близько шести років. Попри розлучення, музикант і досі з теплотою відгукується про колишню дружину, підкреслюючи, що вона виховала достойного сина. Зараз жінка навіть допомагає артисту з бухгалтерією, не беручи за це грошей. Своєю чергою, Валерій виконав свою обіцянку перед нею, "закрив гештальт" та забезпечив первістка з мамою власним житлом.

Валерій Харчишин з сином Дмитром

Друга дружина артиста Юлія та скандальне розлучення

Другий шлюб Валерія Харчишина з Юлією розпочався 2009 року й протривав 13 років. За цей час у пари народилося двоє спільних синів — Євген й Іван. До речі, 2016 року обраниця зірки втратила ще одного сина на п'ятому місяці вагітності.

Попри роки кохання, їхні стосунки під час війни зазнали серйозних випробувань. Ще одним серйозним випробуванням стала хвороба середнього сина-підлітка Євгена, у якого виявили невиліковний нейропсихічний розлад. За словами Валерія, кожен із подружжя зосередився винятково на дитині, і вони поступово віддалилися одне від одного.

Валерій Харчишин і його ексдружина Юлія / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

В одному з інтерв’ю Валерій також відверто сказав про своє розлучення наступне: "На мою думку, розлучаються зараз люди з трьох причин. Перша — я не вірю в кохання на відстані, друга причина — в критичних ситуаціях люди стають самі собою і третя причина — як би ви там не домовлялися, скільки б у вас не було дітей, кохання не питає дозволу прийти в твоє життя і в кожного воно може з'явитися, а далі або ти його побореш, або ти віддаси себе йому, от і все".

Остаточне рішення розлучитися вони ухвалили 2022 року, хоча фактично розійшлися ще до початку повномасштабного вторгнення. Харчишин відверто пояснив, що він уже тоді жив в іншому будинку та мав інші стосунки.

Валерій Харчишин і його ексдружина Юлія / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

І хоч артист з Юлією розірвали шлюб не на зовсім мирній ноті, Валерій все ж налагодив з нею контакт і також забезпечив її майном. Зокрема, залишив колишній дружині та дітям будинок у Гостомелі, який згодом був зруйнований окупантами. Артист власними силами відбудував житло і нині щасливий, що його діти знову там мешкають. Попри складне розставання і відсторонення, співак і Юлія намагаються вибудовувати дружні стосунки заради виховання двох синів, обговорюючи побутові питання.

Таємний роман із Яніною Соколовою і чутки про зради артиста

Найбільш обговорюваною сторінкою особистого життя Валерія Харчишина стали чутки про його роман із телеведучою та журналісткою Яніною Соколовою. Поштовхом до таких розмов стала їхня спільна робота у кліпі "Другої Ріки" на пісню "Сьомий день", де вони зіграли закоханих, спільні кінопроєкти, а також розлучення обох 2022 року. Утім, тривалий час ні співак, ні журналістка не підтверджували цієї інформації, лишаючи інтригу.

Валерій Харчишин і Яніна Соколова / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Лише у вересні 2025 року Валерій вперше зробив відверту заяву. Він підтвердив, що справді мав стосунки з Яніною, але вони вже завершені. Водночас артист показав їхнє спільне фото й зізнався, що робить це лише задля уникнення подальших маніпуляцій у публічному просторі.

"Це вимушений "камінґ-аут". Ми свідомо не оголошували про ці стосунки публічно, бо кожен мав власні справи. Але мовчанка породжує плітки, які заважають роботі. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Нині ці стосунки завершені", — написав артист.

Валерій Харчишин і Яніна Соколова / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Сама Соколова після цього прямо не коментувала таємний роман з Харчишиним. Однак, у той же час вона емоційно зізналася в Instagram, що пережила болісну зраду, але не уточнила, кого саме мала на увазі. Її допис лише додав інтриги й змусив юзерів знову обговорювати цю історію. Харчишин, своєю чергою, заявив, що не планує більше повертатися до теми цього таємного роману, адже всі відповіді заховані у його піснях. Зокрема, наголосив на треку "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка".

