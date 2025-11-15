Валерій Харчишин після розриву з Соколовою заговорив про реабілітацію й назвав причину: "Я зловживав"

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин після розставання з журналісткою Яніною Соколовою розповів про непростий період життя.

Музикант зізнався, що нині не має постійного місця проживання та фактично «кочує» між різними локаціями, намагаючись повернути собі внутрішній баланс. Зокрема, регулярно відвідує санаторії та змінює квартири. За його словами, його стану посприяли стосунки з іншими. Проте уточнювати, про що саме йдеться, не став.

«У мене немає дому. Живу в санаторіях, орендованих квартирах, машині — скрізь. У мене купа речей. Зараз планую відвідати Вінницьку область, Хмільник. Я реабілітуюся, бо я зловживав і мною зловживали. Тому я зараз на реабілітації», — розповів зірка в інтерв’ю «55 за 5«.

Валерій Харчишин

Тим не менш, відомо, що у вересні цього року Валерій підтвердив стосунки з Яніною Соколовою та водночас повідомив про їхнє розставання. Співак не приховує, що останнім часом опинився на межі емоційного виснаження. За його словами, саме накопичена напруга й невизначеність у романі спричинили імпульсивний вчинок — публічне оголошення про їхній розрив у вересні цього року.

«Я шкодую тільки про те, що це відбулося з мого боку імпульсивно, оскільки в мене вже був пік отого зашкалу. Я розумію, що ми мали б якось визначитися вже й оголосити або про припинення стосунків, або про те, що вони є. І оця невизначеність, вона народжувала ці заголовки. І всі ми це розуміємо. Чому вона не розуміла, я не знаю. Я порадився з нею і мені приблизно таким текстом і сказали: „Оголоси, що нічого немає“. Окей, все, я зробив. Мені дали пораду — я нею скористався», — пояснив Харчишин.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин вперше після гучного розриву з Яніною Соколовою заговорив про нові стосунки та закоханість.