Лідер "Другої Ріки" Харчишин після списання зі служби назвав умову, за якої піде воювати

Валерій Харчишин / © YouTube-канал Марічка

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Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин висловився про мобілізацію та за яких умов візьме зброю до рук після списання з військового обліку.

У перші дні повномасштабного вторгнення фронтмен гурту намагався долучитися до оборони країни не лише словом і сценою, а й безпосередньо — фізично. Валерій звернувся до військових, яким довіряв, із пропозицією допомоги, однак у відповідь почув прохання допомагати краще фінансово шляхом концертів. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко співак зізнався, що за допомогою благодійних виступів вдалося перетнути позначку у мільйони гривень.

"На другий чи на третій день я знову зателефонував тим хлопцям, які були в ТрО і запропонував свої послуги. На що було отримано відповідь: "Валєра, краще не треба". Я ж на сцені працюю, роблю теж якусь фізичну роботу, я би міг щось робити, бути водієм. Я коли про це почав розповідати, вони сказали: "Так ти ефективніший будеш, коли ти зробиш те, що ми тебе попросимо". І я це зрозумів вже потім, коли зібраних коштів вже за десятки мільйонів перевалило. Я зрозумів, що це наше призначення. І коли мені почав брат мій дякувати, який теж у війську, казав що якби не ви то нам би був…", - зворушив виконавець.

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Валерій Харчишин

Але все ж, попри проблеми зі здоров’ям — наслідки важкого ДТП 2017 року та інші діагнози, через які Харчишин не придатний до служби, він готовий особисто боронити країну, якщо загроза стане критичною.

"Вважаю, що коли сюди прийдуть, не дай Боже, ми всі візьмемо зброю. Навіть зважаючи на те, що я списаний з війська, не стою на військовому обліку і маю право виїзду, бо не маю деяких органів внутрішніх після ДТП і маю ще одну проблему, про яку не хочу говорити. Але все одно, якщо доведеться, я візьму зброю і буду захищати. Я залюбки вб'ю декілька к*ц*пів перед тим, як вони вб'ють мене", - наголосив музикант.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин розповів про відновлення будинку в Гостомелі, який розмбомбили росіяни на початку повномасштабного вторгнення та хто там зараз живе.

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