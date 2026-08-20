Валерій Харчишин показав зсередини розкішний заміський будинок, який орендує за 60 тисяч гривень

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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Лідер українського гурту «Друга Ріка», співак Валерій Харчишин показав розкішний заміський будинок, в якому зараз мешкає.

Виконавець орендує житло. У розмові зі Славою Дьоміним артист зізнається, що щомісяця платить за будинок 60 тисяч гривень, але це разом із комунальними послугами. Житло Валерія Харчишина є двоповерховим. На першому поверсі розташований санвузол, кухня та вітальня.

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Будинок, який орендує Валерій Харчишин / © скриншот з відео

Виконавець говорить, що ретельно обирав будинок. Зокрема, для артиста важливо, аби в дизайні не було зайвих деталей. Тож, будинок є доволі світлим, просторим та не особливо наповненим меблями.

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Будинок, який орендує Валерій Харчишин / © скриншот з відео

«Я орендую це, з комунальними мені обходиться в 60 тисяч гривень. Я тут майже нічого не робив, може, якісь меблі. Я спеціально обирав такий будинок, що все було білим, щоб не було перенавантажено якимись зайвими дизайнами, щоб не було якось свого бачення», — ділиться співак.

Будинок, який орендує Валерій Харчишин / © скриншот з відео

Орім того, біля будинку є чимала тераса. Там у Валерія Харчишина мангал, парасолі, які рятують від сонячних променів, та імпровізований город, який з’явився доволі випадково. Оскільки будинок орендований, то копати газон неможна. Однак приятель співака подарував йому горщики. Аби ті не стояли без діла, Валерій Харчишин посадив помідори та огірки. Щоправда, як зізнається музикант, він навіть й не думав, що садівництво насправді така складна річ.

Будинок, який орендує Валерій Харчишин / © скриншот з відео

«Вирощую помідори і огірки. Чому я вирішив цим займатися? Мені друг подарував на день народження горщики, вони стояли тут, тиснули з вікна, що вони порожні. Я вирішив купити землю, зайшов до сусіда, у нього була розсада. Я пересадив ось це все, і я з відчуттям задоволення сидів спостерігав», — ділиться співак.

Імпровізований город Валерія Харчишина / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин наробив атмосферних фото серед соняхів. Також артист заінтригував прихильників зверненням.

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