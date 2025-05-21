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Валерій Харчишин розсекретив, ким його син служить у ЗСУ і чому вони рідко спілкуються
Артист свідомо мінімізує контакт із сином під час війни.
Фронтмен гурту “Друга Ріка” Валерій Харчишин рідко говорить публічно про свою сім’ю, але нещодавно поділився відвертими думками про свого старшого сина Дмитра, який служить у лавах Збройних сил України.
В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко музикант поділився, що зараз хлопець завершує офіцерські курси, а до цього працював сапером — закладав і знешкоджував вибухівку, зокрема на стратегічних напрямках з півночі країни.
“Він залишився рити, розставляти міни і збирати їх потім. Вони роблять гарну справу і багато чого зробили. Багато мостів було з нашими північними сусідами знищено. Зараз робота у війську є доволі небезпечною, тому що це робота з вибухівкою. Хоча він навчає вже і сам завершує офіцерські курси”, — розповів артист.
Харчишин визнає, що емоційно службу Дмитра пережити непросто. Він намагався не телефонувати синові часто, щоб не тиснути на нього. В певний момент Дмитро навіть сумнівався у своїй ролі у війську, але тоді обоє вирішили взяти паузу у спілкуванні. Зараз батько не знає ані частини, де служить син, ані його командування, і це, каже, свідомий вибір, щоб не створювати корупційних ризиків.
“Він у війську. Він нарешті закінчує офіцерські курси від початку 2025-го. Я не знаю, як би я пережив, якби я знав, що він “на нулі”. Я намагався йому рідко телефонувати, не хотів впливати, заважати йому, бо все ж вважаю, що він ухвалив правильне рішення. І коли одного разу він пошкодував, бо він відчув, що він там не потрібен, я навіть намагався з ним поговорити, запропонувати йому якимось чином покинути військо, але вчасно ми зупинилися: і він, і я. Ми припинили спілкуватися. Він побув сам із собою, я сам із собою. Я не знаю, в якій він частині, не знаю його командира. Я з ним жодного разу не спілкувався”, — пояснив Харчишин.
Зірка навів приклад, коли в певний момент Дмитра перевели до штабу в Житомирі, і хлопець розлютився, запідозривши втручання з боку батька, хоча Харчишин запевняє, що не має жодного стосунку до рішень армії. На думку Валерія, причиною переводу, ймовірно, стало побоювання, що син публічної особи може потрапити в полон і стати об’єктом для торгів.
“Коли його почали переводити в штаб, мабуть, дізналися про те, що він дитина публічної особи. Якщо він десь потрапить у полон, то, можливо, будуть якісь торги. Не знаю, це я так думаю. Можливо, в армії зараз цього немає. І він мені зателефонував чи написав про те, що його забирають до штабу в Житомирі з тієї роботи, яку він виконував, а він сапер. І дуже злий був. Він подумав, що це я подбав про нього і його переводять у штаб. І для того, щоб уникнути таких провокацій, не створювати моментів для корупції я не знаю його командира і що робити для того, щоб забезпечити йому там спокійне перебування в частині. Але все одно я кажу відверто, що якби я дізнався про те, що він за деякий час з'явиться “на нулі” і в гарячій точці, я б намагався зупинити його хоча б розмовами, якби він виявив сам бажання”, — додав виконавець.
▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ
Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин висловився про невиліковну хворобу іншого сина. Артист розповів про головну проблему.