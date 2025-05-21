Валерій Харчишин розсекретив, ким його син служить у ЗСУ і чому вони рідко спілкуються

Валерій Харчишин з сином

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Фронтмен гурту “Друга Ріка” Валерій Харчишин рідко говорить публічно про свою сім’ю, але нещодавно поділився відвертими думками про свого старшого сина Дмитра, який служить у лавах Збройних сил України.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко музикант поділився, що зараз хлопець завершує офіцерські курси, а до цього працював сапером — закладав і знешкоджував вибухівку, зокрема на стратегічних напрямках з півночі країни.

“Він залишився рити, розставляти міни і збирати їх потім. Вони роблять гарну справу і багато чого зробили. Багато мостів було з нашими північними сусідами знищено. Зараз робота у війську є доволі небезпечною, тому що це робота з вибухівкою. Хоча він навчає вже і сам завершує офіцерські курси”, — розповів артист.

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Харчишин визнає, що емоційно службу Дмитра пережити непросто. Він намагався не телефонувати синові часто, щоб не тиснути на нього. В певний момент Дмитро навіть сумнівався у своїй ролі у війську, але тоді обоє вирішили взяти паузу у спілкуванні. Зараз батько не знає ані частини, де служить син, ані його командування, і це, каже, свідомий вибір, щоб не створювати корупційних ризиків.

“Він у війську. Він нарешті закінчує офіцерські курси від початку 2025-го. Я не знаю, як би я пережив, якби я знав, що він “на нулі”. Я намагався йому рідко телефонувати, не хотів впливати, заважати йому, бо все ж вважаю, що він ухвалив правильне рішення. І коли одного разу він пошкодував, бо він відчув, що він там не потрібен, я навіть намагався з ним поговорити, запропонувати йому якимось чином покинути військо, але вчасно ми зупинилися: і він, і я. Ми припинили спілкуватися. Він побув сам із собою, я сам із собою. Я не знаю, в якій він частині, не знаю його командира. Я з ним жодного разу не спілкувався”, — пояснив Харчишин.

Валерій Харчишин

Зірка навів приклад, коли в певний момент Дмитра перевели до штабу в Житомирі, і хлопець розлютився, запідозривши втручання з боку батька, хоча Харчишин запевняє, що не має жодного стосунку до рішень армії. На думку Валерія, причиною переводу, ймовірно, стало побоювання, що син публічної особи може потрапити в полон і стати об’єктом для торгів.

“Коли його почали переводити в штаб, мабуть, дізналися про те, що він дитина публічної особи. Якщо він десь потрапить у полон, то, можливо, будуть якісь торги. Не знаю, це я так думаю. Можливо, в армії зараз цього немає. І він мені зателефонував чи написав про те, що його забирають до штабу в Житомирі з тієї роботи, яку він виконував, а він сапер. І дуже злий був. Він подумав, що це я подбав про нього і його переводять у штаб. І для того, щоб уникнути таких провокацій, не створювати моментів для корупції я не знаю його командира і що робити для того, щоб забезпечити йому там спокійне перебування в частині. Але все одно я кажу відверто, що якби я дізнався про те, що він за деякий час з'явиться “на нулі” і в гарячій точці, я б намагався зупинити його хоча б розмовами, якби він виявив сам бажання”, — додав виконавець.

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▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин висловився про невиліковну хворобу іншого сина. Артист розповів про головну проблему.