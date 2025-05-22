Валерій Харчишин шокував останньою розмовою з родичами в РФ: "Для них Україна — це дача"

Валерій Харчишин / © YouTube-канал Марічка

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Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів, як намагався донести правду про війну своїм родичам у Росії.

Одразу після повномасштабного вторгнення артист став свідком перших злочинів РФ на Київщині. Побачивши ворожі безпілотники, він почав документувати все на відео. Валерій в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко пояснив, що знімав усе задля єдиної мети – показати докази того, що РФ вторглася до України, родині своєї двоюрідної сестри, яка живе у Мурманській області держави-терористки. Але реакція була звичною для зазомбованих росіян — байдужість і заперечення.

"А для чого знімаю? Для того, щоб відправити своїм родичам в Мурмаші в Мурманській області. Зробити ще одну спробу, до якої вдався після вторгнення в Крим, що ось ваші зайшли в Крим, ось ваші там. Вони ж звісно все це заперечують і цього разу була така ж відповідь: "Ну тут всі про це говорять", - пригадав виконавець.

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Кадри з архіву Валерія Харчишина / © YouTube-канал Марічка

Харчишин здивував, що навіть там його рідні досі говорять українською, але однаково живуть у паралельній реальності. Вони не вірять у факти, які бачать українці щодня, виправдовують війну і сприймають Україну не як Батьківщину, а як щось далеке і ностальгічне. Затьмарених брехнею родичів музикант одразу заблокував.

"А ми спеціально розмовляємо українською мовою з ними, бо вони зберегли мову там і розмовляють між собою українською. Вони опинилися там свідомо, вони там народжені. Там живе моя двоюрідна сестра, яка народилась в Україні, а потім в юному віці переїхала і більшість свого життя провела там. Але вона пам'ятає мову, пісні, вона може заспівати якусь українську народну пісню. Але гелікоптери… "Мабуть, спецоперація, мабуть, так треба. Ми маленькі люди" – всі ці наративи. Для них "Україна – це просто дача. Україна – це щось дуже хороше, але ми проминули. І ми трошечки гірші, ніж вони, тому що Україна – це село, а Росія – це місто". Так ось відповідь від мого племінника була: "Тут всі про це говорять, але я не вірю". І я їх заблокував одразу", - приголомшив соліст "Другої Ріки".

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин розсекретив, ким його син служить в ЗСУ. Також артист здивував, чому рідко з ним спілкується.

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