ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
627
Час на прочитання
2 хв

Валерій Харчишин шокував останньою розмовою з родичами в РФ: "Для них Україна — це дача"

Артист заблокував родичів, які потрапили під вплив пропаганди.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Валерій Харчишин

Валерій Харчишин / © YouTube-канал Марічка

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів, як намагався донести правду про війну своїм родичам у Росії.

Одразу після повномасштабного вторгнення артист став свідком перших злочинів РФ на Київщині. Побачивши ворожі безпілотники, він почав документувати все на відео. Валерій в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко пояснив, що знімав усе задля єдиної мети – показати докази того, що РФ вторглася до України, родині своєї двоюрідної сестри, яка живе у Мурманській області держави-терористки. Але реакція була звичною для зазомбованих росіян — байдужість і заперечення.

"А для чого знімаю? Для того, щоб відправити своїм родичам в Мурмаші в Мурманській області. Зробити ще одну спробу, до якої вдався після вторгнення в Крим, що ось ваші зайшли в Крим, ось ваші там. Вони ж звісно все це заперечують і цього разу була така ж відповідь: "Ну тут всі про це говорять", - пригадав виконавець.

Кадри з архіву Валерія Харчишина / © YouTube-канал Марічка

Кадри з архіву Валерія Харчишина / © YouTube-канал Марічка

Харчишин здивував, що навіть там його рідні досі говорять українською, але однаково живуть у паралельній реальності. Вони не вірять у факти, які бачать українці щодня, виправдовують війну і сприймають Україну не як Батьківщину, а як щось далеке і ностальгічне. Затьмарених брехнею родичів музикант одразу заблокував.

"А ми спеціально розмовляємо українською мовою з ними, бо вони зберегли мову там і розмовляють між собою українською. Вони опинилися там свідомо, вони там народжені. Там живе моя двоюрідна сестра, яка народилась в Україні, а потім в юному віці переїхала і більшість свого життя провела там. Але вона пам'ятає мову, пісні, вона може заспівати якусь українську народну пісню. Але гелікоптери… "Мабуть, спецоперація, мабуть, так треба. Ми маленькі люди" – всі ці наративи. Для них "Україна – це просто дача. Україна – це щось дуже хороше, але ми проминули. І ми трошечки гірші, ніж вони, тому що Україна – це село, а Росія – це місто". Так ось відповідь від мого племінника була: "Тут всі про це говорять, але я не вірю". І я їх заблокував одразу", - приголомшив соліст "Другої Ріки".

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин розсекретив, ким його син служить в ЗСУ. Також артист здивував, чому рідко з ним спілкується.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie