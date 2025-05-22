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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
528
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2 хв

Валерій Харчишин відновив розбомблений будинок в Гостомелі й пояснив, чому там не живе

Артист здивував терміном, за який вдалося побудувати дім з нуля.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Валерій Харчишин і його зруйнований окупантами дім у Гостомелі

Валерій Харчишин і його зруйнований окупантами дім у Гостомелі

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про відбудову свого будинку в Гостомелі після того, як туди поцілили окупанти.

За словами артиста, йому вдалося збудувати будинок за місяць. Утім, далі процес затягнули додаткові роботи всередині нового житла. Зокрема, В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко музикант поділився, що ще рік часу довелося витратити на оздоблювальні роботи.  

"Намагаючись побудувати будинок за місяць, ми зробили це дуже швидко. Занурилися у другий етап оздоблюваних робіт і хоч ми декларували швидке будівництво, але вони традиційні для нас. Це знову ж таки гіпсокартон, шпаклівка, фарбування. Ми не змогли цього уникнути, але можливо було передбачити і на етапі креслення – там можна було передбачити, аби виготовити внутрішні стіни вже готовими для того, аби скоротити час. Ми б після тих помилок, яких ми наробили, і побудували будинок за місяць. Але оздоблювальні роботи, відсутність грошей і купа всього іншого забрали в нас ще рік", - поділився Харчишин.

Будинок Валерія Харчишина у Гостомелі після руйнування / © facebook.com/dobrobat.in.ua

Будинок Валерія Харчишина у Гостомелі після руйнування / © facebook.com/dobrobat.in.ua

Зараз Валерій буває у збудованій оселі, але не часто. Все тому, що туди повернулися його колишня дружина з дітьми. Тому після розлучення він приїздить туди лише з метою зустрічі з нащадками. Тим не менш, він щасливий, що на зруйнованому колись місці знову запанувало життя.

"Я в ньому часто буваю, але назвати це мешканням там, то ні, тому що ми розлучені з дружиною. Я дбав про цей будинок, я зробив все можливе, аби він був у моїх дітей. І нарешті вони туди повернулися, я щасливий. Я там перебуваю доволі довго, часто, але я там не живу і не маю права там жити, оскільки ми, на жаль, розлучені", - додав співак.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин пригадав останню розмову з родичами з Росії. Артист шокував їхньою позицією.

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