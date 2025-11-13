Валерій Харчишин вперше після розриву з Яніною Соколовою заговорив про нові стосунки

Валерій Харчишин і Яніна Соколова

Фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин вперше після гучного розриву з журналісткою Яніною Соколовою розповів про своє особисте життя.

Так, артист підтвердив, що знову закоханий. Незважаючи на те, що музикант спочатку уникав прямого зізнання, проте згодом все-таки відповів. Водночас зірка наголосив, що не полюбля скутість у стосунках, адже, за словами Харчишина, перш за все він цінує свободу в романтичних взаєминах.

«Я вільний навіть тоді, коли моє серце зайняте. Бо я перш за все ціную свободу у стосунках. Якщо її немає — це не стосунки, а… ну, ви зрозуміли. Безумовно, я закоханий», — зізнався співак у відео «Ранок у великому місті».

Валерій Харчишин з Яніною Соколовою / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин також відверто прокоментував ситуацію навколо свого допису-зізнання, у якому він підтвердив, що мав роман із Соколовою. Саме після цієї публікації журналістка різко відреагувала, зазначивши, що не давала згоди на розголошення особистих деталей.

«Мені соромно, що не всі зрозуміли лапки у слові «камінг-аут». Це був емоційний момент. Так, я шкодую. Знаю, що цим заподіяв Яніні неприємні емоції. Це сталося імпульсивно, бо в мене тоді був емоційний пік. Мене дратували всі ті спекуляції й невизначеність навколо нас», — пояснив музикант.

Харчишин також зазначив, що радився із Соколовою перед тим, як публічно говорити про розрив, і, за його словами, зробив це не для піару, а щоб «поставити крапку у здогадках»: «Ми з Яніною говорили. Мені сказали приблизно так: «Оголоси, що нічого немає». Тож я і зробив це. Я просто емоційна людина, і тоді мені хотілося закрити тему».

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua підготувала матеріал про особисте життя фронтмена гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина, розкривши його таємний перший шлюб, скандальне друге розлучення та роман із Соколовою, який неабияк заінтригував фанів.