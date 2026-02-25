Валерій Харчишин закрутив новий роман і натякнув на причину розриву з Яніною Соколовою

Валерій Харчишин

Фронтмен українського гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розсекретив новий роман і натякнув на ймовірну причину розриву з журналісткою Яніною Соколовою.

Відверто особистим артист поділився на проєкті "Розмова". Виконавець зізнався, що пережив доволі складний період у житті, який тривав близько трьох років. Співак говорить, що "був на дні". Проте побороти тяжкий період йому допомогла людина. Саме завдяки їй, за словами Харчишина, він "відштовхнувся від дна". Артист ділиться, що вдома налагодились стосунки, там на нього чекають. На уточнення інтерв'юера, це йдеться тут про кохану, співак коротко зазначив, що це в першу чергу й подруга, але й людина, до якої є почуття.

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Кожна людина – це перш за все її внутрішній світ, а особисті стосунки - її "вдома". Коли налагоджуються стосунки вдома, і ти розумієш, що на тебе там чекають, що є тил і він сформований, тоді налагоджуються усі процеси. У мене було трохи зле вдома. Зараз я відчуваю цей тил, і мені добре. Мабуть, відчуття того тилу і відчуття, що ти можеш відштовхнутись від тилу... Дім притягує, а дно я вже пережив. Тобто я відштовхнувся від дна. Це була марна надія, співзалежні чи монозалежні стосунки. Коли я кажу про тил – це про людину, яка допомогла мені відштовхнутись від дна", - ділиться музикант

До речі, артист обмовився, що тяжкий період в його житті тривав три роки. На той період припали співзалежні стосунки Валерія Харчишина з "американськими гірками" то вони з обраницею розходились, то сходились. Артист говорить, що врешті завершив цей роман, оскільки зрозумів, що вони не покращаться. Цілком ймовірно, що Валерій Харчишин має на увазі роман із Яніною Соколою. Артист торік восени вперше зізнався, що вони були разом, але згодом і зізнався, що стосунки завершились. Причин колишні партнери не називали, як і точно не відомо, скільки вони були разом.

Яніна Соколова та Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин іронічно переспівав хіт гурту "Друга Ріка" - "Вже не сам". Артист також насмішив появою в кліпі в образі сома.