Валерій Харчишин здивував, як писав ексдружині "передсмертне" повідомлення під час польоту

Лідер гурту «Друга Ріка», Валерій Харчишин, поділився кумедною історією про політ на старому «Антонові», під час якого він встиг написати дружині «передсмертне повідомлення».

Музикант згадав переліт до Дніпра, який запам’ятався абсолютною відсутністю комфорту та відчуття безпеки. За його словами, тоді він вирішив летіти окремо від гурту. Інші учасники обрали дорогу автомобілем. І вже в небі стало зрозуміло, що ця ідея була не найвдалішою. Спогад артист озвучив у проєкті «Критиканти».

«Я летів до Дніпра. Пацани сіли в бус і поїхали, а я полетів. Це був якийсь старезний „Антонов“. Він трясся так, що в мене навіть волосся в носі тремтіло. Він був старіший, ніж я. І коли він злітав, я встиг написати дружині повідомлення: що в нас боргів немає, мої рахунки такі-то, картка така-то… Я вже попрощався з життям», — розповів Харчишин.

Як зізнається співак, найбільше його здивувала реакція дружини. Замість паніки чи хвилювання вона відповіла зовсім не так, як він очікував. І це лише додало історії комічного відтінку.

«Дружина прочитала — і там смайлики з ріками сліз (ред.)», — зазначив артист.

Він також додав, що сам переліт тривав близько години, але через напруження здавався значно довшим. За цей час у голові промайнуло стільки думок, що їх вистачило б на окрему історію.

«Годину летіти, а думки — як у тому анекдоті: як коханця застукав чоловік і він стрибнув з 22 поверху, летів, зачепився за дерево, а, поки летів, думав — ніколи не піду до коханки; і думає потім: три секунди летів, а така х**ня в голову лізе. Так само і я — летів і думав, що треба встигнути все написати», — додав музикант.

Йдеться про події кількарічної давнини, коли музикант активно гастролював Україною разом із гуртом «Друга Ріка». На той момент він перебував у шлюбі з Юлією Харчишиною, з якою згодом розлучився.

