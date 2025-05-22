Валерій Харчишин зізнався, чи спілкується з колишніми і що їм залишив: "Пішов у шкарпетках"

Валерій Харчишин

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Лідер гурту “Друга Ріка” Валерій Харчишин висловився про своїх колишніх дружин і в яких насправді стосунках з ними.

Музикант був у шлюбі двічі. З другою дружиною Юлею Харчишин розлучився після 13 років шлюбу незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Відтоді про стосунки між колишніми відомо доволі мало. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артист розставив усі крапки над “і”.

За словами співака, вони з Юлею поступово вибудовують той рівень комунікацій, який би дозволив їм дружньо виховувати дітей. Він пояснив, що вони відсторонилися одне від одного і фокусуються винятково на вирішенні побутових питань.

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Валерій Харчишин з ексдружиною / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Тим часом з першою дружиною Харчишин підтримує зв'язок без напруженості. Ба більше, вона допомагає йому займатися бухгалтерією. Проте, за словами зірки, він обом колишнім залишив житло.

“Я пішов у шкарпетках. Першій дружині я обіцяв, що зроблю так, щоб забезпечити її житлом, і я би хотів, щоб мій син був у квартирі. І я це зробив, закрив цей гештальт, і мені вдячні донині, жодних образ на мене немає. Це є мама Дмитра, який воює, старшого сина. І вона мені дуже багато допомагає. Скажу відверто, вона веде мою бухгалтерію і не бере за це грошей”, — додав артист.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин розповів про відновлення розбомбленого будинку в Гостомелі. Артист зізнався, чому там не живе.

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