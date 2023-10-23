Валерій Меладзе назвав причину розлучення брата з Вірою Брежнєвою

Співак Валерій Меладзе назвав причину розлучення свого брата, композитора Костянтина Меладзе, зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Раніше подейкували, що подружжя розлучилося через різні погляди на війну в Україні. Брежнєва розповідала правду про російське вторгнення та займалася волонтерством, Меладзе ж обрав мовчання. Однак Валерій Меладзе заявив російським пропагандистам, що його брат та співачка розлучилися зовсім не через це. За словами виконавця, в експодружжя було чимало сімейних розбіжностей, що й дало тріщину в шлюбі.

Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/meladzemusic

"Ну, як можна придумати таке безглуздя?! Костя абсолютно аполітичний. У них своїх розбіжностей вистачає, сімейних", - заявив Валерій Меладзе.

Зазначимо, про розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе ходили чутки ще від червня минулого року. Лише на початку жовтня цього року співачка офіційно підтвердила, що вони більше не разом. Експодружжя не коментує, що саме стало причиною їхнього розриву.

Тим часом у Мережі переконують, що в Костянтина Меладзе з'явилася коханка. Композитору приписують роман з колишньою учасницею гурту "ВІА Гра" Софією Тарасовою. Нещодавно співачка прокоментувала чутки про те, що вона зустрічається з Меладзе.

Костянтин Меладзе та Софія Тарасова / Фото: instagram.com/meladzemusic

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