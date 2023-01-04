Валерій Меладзе виправдався за своє тихе "Героям слава" у Дубаї: "Хочу, щоб ви зрозуміли мої слова"

Співак Валерій Меладзе поквапився виправдатися через свої слова, сказані ним у новорічну ніч під час корпоративу у Дубаї.

Тоді, нагадаємо, артист на вигук одного з фанатів у залі "Слава Україні!" прибравши мікрофон, ледь чутно, відповів "Героям слава". Після цього виконавця почали "відміняти" у Росії, його вимагають визнати "іноагентом" та позбавити усіх звань та громадянства.

Своєю чергою, Меладзе швидко опублікував допис в Instagram, де пояснив, що "не все так однозначно" і заговорив про "братські народи" та "конфлікт" між ними:

"Люди, я хочу, щоб ви почули мене, і зрозуміли мої слова. Ось уже 10 місяців я, як і багато інших людей, живу з відчуттям тяжкості та горя. Так сталося, що гаряче улюблені мною народи перебувають у конфлікті, у якому гинуть люди. Я не можу і не хочу нікого ненавидіти, і не намагаюся кому догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився і між близькими народами встановилася згода. І задля цього я ладен віддати всі сили", - прокоментував свої слова у Дубаї Меладзе.

Валерій Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Нагадаємо, що у новорічну ніч Валерій Меладзе виступав на корпоративі у Дубаї. Там один з присутніх у залі вигукнув "Слава Україні", на що Меладзе відреагував. Він прибрав від рота мікрофон і тихо промовив "Героям слава", потім сказав "тшш" і наголосив, що "вечір поза політикою".

@mr_denii Він просто знає, за ким буде перемога ♬ оригинальный звук - . Зазначимо, що 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення рф до України, Валерій Меладзе, який свої студентські роки провів у Миколаєві, записав емоційне відео, у якому закликав зупинити військові дії. Тоді ж артист сказав: "Ми маємо язик. Кажіть, як є! Путін напав на Україну! На всю Україну! Нам не потрібна Росія! Нас нема від кого рятувати, тільки від Росії!". Та, буквально за лічені хвилини, Меладзе перезалив відео, з якого зникла бодай якась згадка про Путіна і з'явився текст про те, що обидві сторони "мають сісти за стіл переговорів". Окрім того, артист вимкнув коментарі до відео. Хоча до цього вони були активні. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valery Meladze (@meladzevalerian)

Тоді російська гумористка Тетяна Лазарєва, яка підтримує Україну і критикує криваву політику путіна, ділилася, що через заклик Меладзе зупинити війну, він потрапив до "списку небажаних осіб" у Росії і "все втратив".

У липні 2022 року з'явився неофіційний "список заборонених артистів" у Росії, до якого потрапили російські музиканти, які підтримали Україну. Зокрема, у списку фігурували імена Бориса Гребенщикова, Земфіри та Валерія Меладзе. Втім, враховуючи те, що Меладзе продовжив жити і працювати у Росії, свою думку і ставлення до повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, він змінив.

Читайте також: