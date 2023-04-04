Валерій Меладзе злякався запитання про війну Україну та втік від журналістів

Люди з оточення виконавця намагалися його приховати та вибили з рук журналістів камеру.

Співака Валерія Меладзе заскочили під час відпочинку на французькому курортні Куршевель, де він відпочивав у компанії російської еліти.

Журналісти "УП" запримітили артиста, коли той розважався в одному з ресторанів, та поставили таке запитання: "Як вам відпочивається у Куршевелі, поки росія бомбить Україну?".

Валерій Меладзе / Фото: скриншот з відео

Меладзе не на жарт перелякався. Спочатку співак сказав, що не буде про це говорити. Згодом Меладзе відвів журналістів та намагався "нормально поговорити" без камери: "Вируби, я хочу поговорити нормально". Артист навіть намагався руками затулити камеру, але отримав відмову.

Нічого кращого виконавець не вигадав, як втекти. Журналісти з камерою слідували за ним, однак хтось із оточення співака вибив технік з рук. Цілком ймовірно, що то була його дружина Альбіна Джанабаєва, яка теж була там.

До речі, пильні глядачі помітили, що на рукаві куртки Меладзе виднівся знак, схожий на латинську літеру "Z". А саме таким символом російські окупанти позначають свою техніку.

Рука Валерія Меладзе / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Валерій Меладзе жодного разу не показав свою позицію щодо війни в Україні. Натомість співак продовжує жити та працювати в рф. Якось на корпоративі у Дубаї музикант на слова "Слава Україні!" відповів – "Героям Слава!". Та це викликало істерику в росіян, після чого Меладзе виправдався та заговорив про "братські народи" та "конфлікт" між ними.

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