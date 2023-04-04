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Валерій Меладзе злякався запитання про війну Україну та втік від журналістів

Валерій Меладзе злякався запитання про війну Україну та втік від журналістів

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
974
Час на прочитання
2 хв
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Валерій Меладзе злякався запитання про війну Україну та втік від журналістів

Валерій Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Люди з оточення виконавця намагалися його приховати та вибили з рук журналістів камеру.

Співака Валерія Меладзе заскочили під час відпочинку на французькому курортні Куршевель, де він відпочивав у компанії російської еліти.

Журналісти "УП" запримітили артиста, коли той розважався в одному з ресторанів, та поставили таке запитання: "Як вам відпочивається у Куршевелі, поки росія бомбить Україну?".

Валерій Меладзе / © скриншот з відео
Валерій Меладзе / Фото: скриншот з відео

Меладзе не на жарт перелякався. Спочатку співак сказав,  що не буде про це говорити. Згодом Меладзе відвів журналістів та намагався "нормально поговорити" без камери: "Вируби, я хочу поговорити нормально". Артист навіть намагався руками затулити камеру, але отримав відмову.

Нічого кращого виконавець не вигадав, як втекти. Журналісти з камерою слідували за ним, однак хтось із оточення співака вибив технік з рук. Цілком ймовірно, що то була його дружина Альбіна Джанабаєва, яка теж була там.

До речі, пильні глядачі помітили, що на рукаві куртки Меладзе виднівся знак, схожий на латинську літеру "Z". А саме таким символом російські окупанти позначають свою техніку.

Рука Валерія Меладзе / © скриншот з відео
Рука Валерія Меладзе / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Валерій Меладзе жодного разу не показав свою позицію щодо війни в Україні. Натомість співак продовжує жити та працювати в рф. Якось на корпоративі у Дубаї музикант на слова "Слава Україні!" відповів – "Героям Слава!". Та це викликало істерику в росіян, після чого Меладзе виправдався та заговорив про "братські народи" та "конфлікт" між ними.

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Дата публікації
Перегляди
974
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