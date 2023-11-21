Валерій Залужний показав рідкісне фото з дружиною та продемонстрував їхній family look

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний показав рідкісне фото зі своєю дружиною Оленою.

До слова, подружжя зробило спільний допис у Facebook. На фото Валерій Залужний позував з дружиною, ймовірно, у своєму кабінеті. Подружжя продемонструвало family look та привітало з важливим святом.

Так, Валерій та Олена Залужні показалися у бордових худі, на яких була зображена емблема ДШВ (Десантно-штурмові війська). Таким чином генерал привітав військових із професійним святом. Так, в Україні щорічно святкують День Десантно-штурмових військ 21 листопада.

Валерій Залужний із дружиною / Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Підписники Валерія Залужного написали чимало компліментів у коментарях під його фото з дружиною та теж приєдналися до привітань.

Щирі вітання і велике дякую!

З Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ! Здоров'я та перемоги!

Найкращі!

Нагадаємо, Валерій Залужний вкрай рідко ділиться фото з дружиною. Востаннє, коли в Мережі з'явився знімок подружжя, користувачі запримітили, що вони неабияк схожі між собою.

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