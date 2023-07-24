Валерій Залужний показав свою дружину і зворушливо привітав її з днем народження

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився рідкісною світлиною зі своєю дружиною Оленою у день її народження.

Зворушливу публікацію генерал присвятив коханій на своїй закритій сторінці в Facebook. На архівному фото Залужний позував поруч з дружиною під час урочистого заходу.

Валерій Залужний з дружиною / Фото: facebook.com/vzaluznyj

У підписі до світлини головнокомандувач ЗСУ розчулив ніжним зверненням до іменинниці та зізнався, що завдячує їй за все, чого зміг досягти в своєму житті.

"Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг – це ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються. З днем народження, кохана", - звернувся до дружини військовий.

Як відомо, Валерій Залужний та його дружина Олена мають двох доньок. Одна з них пішла стопами батька та стала військовослужбовицею, а інша - лікаркою.

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