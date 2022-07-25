Валерій Залужний показав свою дружину на романтичному фото

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився новим фото зі своєю дружиною.
Кохана генерала, якому нещодавно виповнилося 49 років, 24 липня відсвяткувала день народження.
З цієї нагоди військовий ніжно привітав обраницю в Мережі. Залужний поділився спільним романтичним фото, де пара ніжно усміхається, та звернувся до Олени.
"З днем народження, кохана. Люблю тебе", – привітав він іменинницю.
У коментарях користувачі долучилися до привітань та зробили подружжю компліменти.
- Найщиріші вітання! Ви прекрасні!!!
- Коли бачу вас вдвох – це надихає, що кохання є. Віра є, надія є
- Ось воно яке: жіноче щастя!!!
Нагадаємо, герой проєкту "Холостяк-6" Іраклі Макацарія одружився зі своєю 20-річною коханою Лізою Чічуа. 23 липня закохані влаштували пишне грузинське весілля.
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