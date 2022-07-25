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Валерій Залужний показав свою дружину на романтичному фото

Валерій Залужний показав свою дружину на романтичному фото

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Валерій Залужний показав свою дружину на романтичному фото

Фото: facebook.com/CinCAFU

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився новим фото зі своєю дружиною.

Кохана генерала, якому нещодавно виповнилося 49 років, 24 липня відсвяткувала день народження.

З цієї нагоди військовий ніжно привітав обраницю в Мережі. Залужний поділився спільним романтичним фото, де пара ніжно усміхається, та звернувся до Олени.

Валерій Залужний з дружиною / © facebook.com/vzaluznyj
Валерій Залужний з дружиною / Фото: facebook.com/vzaluznyj

"З днем народження, кохана. Люблю тебе", – привітав він іменинницю.

У коментарях користувачі долучилися до привітань та зробили подружжю компліменти.

  • Найщиріші вітання! Ви прекрасні!!!
  • Коли бачу вас вдвох – це надихає, що кохання є. Віра є, надія є
  • Ось воно яке: жіноче щастя!!!

Нагадаємо, герой проєкту "Холостяк-6" Іраклі Макацарія одружився зі своєю 20-річною коханою Лізою Чічуа. 23 липня закохані влаштували пишне грузинське весілля.

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