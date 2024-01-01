Валерій Залужний замилував рідкісним новорічним фото з дружиною-красунею

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний показав рідкісну світлину зі своєю дружиною-красунею Оленою.

Подружжя зробило селфі та опублікувало його в Facebook з нагоди Нового року. На фото Валерій Залужний позував у темному худі, а його дружина Олена – у білій блузці. Позаду пари красувалася новорічна ялинка, яка була прикрашена білими та сріблястими іграшками.

Таким чином Головнокомандувач ЗСУ привітав усіх із Новим 2024 роком.

"З Новим роком", - коротко підписав військовий.

Валерій Залужний із дружиною / Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

У коментарях чимало користувачів теж залишили свої привітання. Найголовнішим їхнім бажання було – перемога України та мирне небо.

Вітаю із Новим роком, пане генерал! Разом і до перемоги!

Божого благословення родині та країні у новому році.

Щирі вітання з Новим роком! Всіх благ, здійснення мрій та задумів, головне - скорішої перемоги!

Нагадаємо, нещодавно дружина голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма вперше розповіла про їхнє знайомство. Також Юлія зізналась, чому не раділа керівній посаді чоловіка.

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