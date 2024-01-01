Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Валерій Залужний замилував рідкісним новорічним фото з дружиною-красунею

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
2250
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Валерій Залужний замилував рідкісним новорічним фото з дружиною-красунею

Валерій Залужний із дружиною / Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Військовий привітав усіх із Новим 2024 роком.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний показав рідкісну світлину зі своєю дружиною-красунею Оленою.

Подружжя зробило селфі та опублікувало його в Facebook з нагоди Нового року. На фото Валерій Залужний позував у темному худі, а його дружина Олена – у білій блузці. Позаду пари красувалася новорічна ялинка, яка була прикрашена білими та сріблястими іграшками.

Таким чином Головнокомандувач ЗСУ привітав усіх із Новим 2024 роком.

"З Новим роком", - коротко підписав військовий.

Валерій Залужний із дружиною / © facebook.com/vzaluzhnyi
Валерій Залужний із дружиною / Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

У коментарях чимало користувачів теж залишили свої привітання. Найголовнішим їхнім бажання було – перемога України та мирне небо.

  • Вітаю із Новим роком, пане генерал! Разом і до перемоги!
  • Божого благословення родині та країні у новому році.
  • Щирі вітання з Новим роком! Всіх благ, здійснення мрій та задумів, головне - скорішої перемоги!

Нагадаємо, нещодавно дружина голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма вперше розповіла про їхнє знайомство. Також Юлія зізналась, чому не раділа керівній посаді чоловіка.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2250
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація