Валерій Залужний замилував рідкісним новорічним фото з дружиною-красунею

Військовий привітав усіх із Новим 2024 роком.
Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний показав рідкісну світлину зі своєю дружиною-красунею Оленою.
Подружжя зробило селфі та опублікувало його в Facebook з нагоди Нового року. На фото Валерій Залужний позував у темному худі, а його дружина Олена – у білій блузці. Позаду пари красувалася новорічна ялинка, яка була прикрашена білими та сріблястими іграшками.
Таким чином Головнокомандувач ЗСУ привітав усіх із Новим 2024 роком.
"З Новим роком", - коротко підписав військовий.
У коментарях чимало користувачів теж залишили свої привітання. Найголовнішим їхнім бажання було – перемога України та мирне небо.
- Вітаю із Новим роком, пане генерал! Разом і до перемоги!
- Божого благословення родині та країні у новому році.
- Щирі вітання з Новим роком! Всіх благ, здійснення мрій та задумів, головне - скорішої перемоги!
Нагадаємо, нещодавно дружина голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма вперше розповіла про їхнє знайомство. Також Юлія зізналась, чому не раділа керівній посаді чоловіка.
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