Гламур
441
Valeriya Force здивувала повідомленням, яке отримала від команди LELÉKA перед початком нацвідбору

Реперка alyona alyona висловила свою думку щодо цього.

Валерія Сулима
Valeriya Force та LELÉKA

Фіналістка Національного відбору на "Євробачення-2026" Valeriya Force здивувала повідомленням, яке отримала від команди конкурентки LELÉKA просто перед початком конкурсу.

Валерія цим поділилась у своєму Instagram. Артистка зазначила, що команда LELÉKA о 18:00, а саме о цій годині розпочалося передшоу нацвідбору, запросила її на афтерпаті. У повідомленні йшлося про те, що LELÉKA традиційно кожну важливу подію та складну тривалу роботу завершує святкуванням. І цей раз не став винятком. Тож, LELÉKA запросила Valeriya Force, аби особисто подякувати їй за співпрацю протягом нацвідбору. Проте, вже на ранок це повідомлення було видалено.

"7 лютого о 18:00 команда LELÉKA запросила мене на її афтерпаті. Це запрошення видалили. У мене не вийшло піти на святкування, бо запрошення видалили. Тож, з такої нагоди я пропоную зробити афтерпаті для учасників, які не поїдуть до Відня", - говорить Valeriya Force.

Саме таке повідомлення Valeriya Force отримала від команди LELÉKA / © instagram.com/valeriya.force

Варто зазначити, що у повідомленні команди LELÉKA нічого не йшлося заздалегідь про її перемогу. Тим не менш, реперці alyona alyona це видалось дивним та недоречним, про що вона написала у коментарях Valeriya Force: "Трошки паліво і трошки крінж".

Нагадаємо, раніше інша учасниця нацвідбору Monokate здивувала заявою. Артистка видала, що ще від початку конкурсу було зрозуміло, що переможе саме LELÉKA.

