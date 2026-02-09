Valeriya Force здивувала повідомленням, яке отримала від команди LELÉKA перед початком нацвідбору

Valeriya Force та LELÉKA

Фіналістка Національного відбору на "Євробачення-2026" Valeriya Force здивувала повідомленням, яке отримала від команди конкурентки LELÉKA просто перед початком конкурсу.

Валерія цим поділилась у своєму Instagram. Артистка зазначила, що команда LELÉKA о 18:00, а саме о цій годині розпочалося передшоу нацвідбору, запросила її на афтерпаті. У повідомленні йшлося про те, що LELÉKA традиційно кожну важливу подію та складну тривалу роботу завершує святкуванням. І цей раз не став винятком. Тож, LELÉKA запросила Valeriya Force, аби особисто подякувати їй за співпрацю протягом нацвідбору. Проте, вже на ранок це повідомлення було видалено.

"7 лютого о 18:00 команда LELÉKA запросила мене на її афтерпаті. Це запрошення видалили. У мене не вийшло піти на святкування, бо запрошення видалили. Тож, з такої нагоди я пропоную зробити афтерпаті для учасників, які не поїдуть до Відня", - говорить Valeriya Force.

Саме таке повідомлення Valeriya Force отримала від команди LELÉKA / © instagram.com/valeriya.force

Варто зазначити, що у повідомленні команди LELÉKA нічого не йшлося заздалегідь про її перемогу. Тим не менш, реперці alyona alyona це видалось дивним та недоречним, про що вона написала у коментарях Valeriya Force: "Трошки паліво і трошки крінж".

Нагадаємо, раніше інша учасниця нацвідбору Monokate здивувала заявою. Артистка видала, що ще від початку конкурсу було зрозуміло, що переможе саме LELÉKA.