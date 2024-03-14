Валерія Ходос відверто розповіла про особисте життя та про майбутнє весілля

Українська акторка Валерія Ходос розповіла про своє особисте життя, яке ретельно приховує.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артистка пояснила, що не квапиться розповідати подробиці про свою другу половинку. Знаменитість переконана, що щастя полюбляє тишу. Тож, вона боїться ділитися подробицями особистого життя, аби не зурочити.

"Можна, я не буду коментувати. Я хотіла б такого тихого щастя. Я просто боюсь про це говорити. Не хотілося б", - пояснила артистка.

Валерія Ходос / Фото: скриншот з відео

Тим не менш, Валерія Ходос зізналась, що вже мріє про сім'ю та про дітей. А от у майбутньому святкувати весілля акторка не планує. Як зізналась знаменитість, їй не подобається помпезність цього свята. Утім, від якоїсь креативної вечірки акторка не відмовилася б.

"Я хочу сім'ю, чоловіка, двох або трьох діток, ще одну собаку, великий будинок, це все я хочу. А от саме весілля…У мене трішки сумніви від цієї помпезності цього святкування. Мені здається, що це трішки не мій формат. Але якщо це буде щось креативне, така цікава тусовка, то буде називатися цим дивним словом "весілля", - поділилася артистка.

Валерія Ходос / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, Валерія Ходос віддає перевагу не розповідати нічого про своє особисте життя. Тож, наразі невідомо, чи перебуває вона з кимось у стосунках, чи ні.

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