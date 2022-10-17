Валерія Крук розповіла про непрості стосунки з донькою: "Це був пи*дець"

Відома ведуча також розповіла, як їй вдалося налагодити стосунки з 20-річною донькою.

Відома українська телеведуча та модель Валерія Крук розповіла про непростий період у стосунках із донькою.

Зокрема, знаменитість пригадала перехідний вік Софії. За словами Валерії, їм було складно знаходити спільну мову, тому у них склалися тоді непрості стосунки.

"Соня була складним підлітком. Це був пи*дець. От по-іншому не скажеш", - поділилася Крук.

Утім, телеведуча налагодила стосунки з донькою. По-перше, у Софії минув перехідний вік. По-друге, коли почалася в Україні повномасштабна війна, 20-річна донька Крук поїхала за кордон. За словами Валерії, сепарація пішла їм на користь. Нині вони стали справжніми подругами.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

"Тільки-но у Соні минув пубертат, так і налагодилися стосунки. Плюс вона під час війни переїхала до Європи, мабуть, і ця сепарація вплинула добре на наші взаємини. Зараз ми спілкуємося, як ліпші подружки. Я ще ніколи в житті не відчувала такої сильної любові і тепла до своєї доньки, як зараз. Якось ну дуже сильно! Вона моя гордість і душа", - зазначила Валерія.

Нагадаємо, Валерія Крук має 20-річну доньку Софію. Утім, ведуча майже нічого не розповідає про дівчину, а також практично не показує її в соціальних мережах.

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