Валерію Залужному – 50: як Сердючка, Дантес та Дорофєєва привітали головнокомандувача ЗСУ

Зірки подякували пану генералу, висловили підтримку та захоплення.
Сьогодні, 8 липня, день народження святкує головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Пану генералу виповнюється 50 років. З ювілеєм головнокомандувача ЗСУ також привітали й українські зірки. На своїх сторінках в Instagram знаменитості висловили захоплення Залужним, подякували йому і наголосили, що вірять та підтримують його.
Зокрема, до привітань у соцмережах долучилася ведуча Маша Єфросиніна, артистка Вєрка Сердючка, шоумен Володимир Дантес, співачка Надя Дорофєєва, музикант-захисник Коля Сєрга.
Маша Єфросиніна
"З днем народження, пане головнокомандувач! Ми вам віримо, підтримуємо, любимо!"
Коля Сєрга
"З днем народження, Валеріє Федоровичу"
Вєрка Сердючка
"З днем народження, наш генерал! І дякуємо!"
Володимир Дантес
"З днем народження! Я за нас двох подивився наш гороскоп. Там все супер!"
Надя Дорофєєва
"З днем народження!"
Нагадаємо, раніше ми показали, який вигляд має дружина Валерія Залужного, з якою головнокомандувач ЗСУ зовнішньо дуже схожий. Подружжя разом вже протягом багатьох років та має двох доньок.
Читайте також: