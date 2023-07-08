Валерію Залужному – 50: як Сердючка, Дантес та Дорофєєва привітали головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 8 липня, день народження святкує головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Пану генералу виповнюється 50 років. З ювілеєм головнокомандувача ЗСУ також привітали й українські зірки. На своїх сторінках в Instagram знаменитості висловили захоплення Залужним, подякували йому і наголосили, що вірять та підтримують його.

Зокрема, до привітань у соцмережах долучилася ведуча Маша Єфросиніна, артистка Вєрка Сердючка, шоумен Володимир Дантес, співачка Надя Дорофєєва, музикант-захисник Коля Сєрга.

Маша Єфросиніна

"З днем народження, пане головнокомандувач! Ми вам віримо, підтримуємо, любимо!"

Маша Єфросиніна привітала Валерія Залужного з ювілеєм / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Коля Сєрга

"З днем народження, Валеріє Федоровичу"

Коля Сєрга привітав Валерія Залужного з 50-річчям / Фото: instagram.com/thekolya

Вєрка Сердючка

"З днем ​​народження, наш генерал! І дякуємо!"

Вєрка Сердючка привітала Валерія Залужного з 50-річчям / Фото: instagram.com/v_serduchka

Володимир Дантес

"З днем народження! Я за нас двох подивився наш гороскоп. Там все супер!"

Володимир Дантес привітав Валерія Залужного з 50-річчям / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофєєва

"З днем народження!"

Надя Дорофєєва привітала Валерія Залужного з 50-річчям / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми показали, який вигляд має дружина Валерія Залужного, з якою головнокомандувач ЗСУ зовнішньо дуже схожий. Подружжя разом вже протягом багатьох років та має двох доньок.

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