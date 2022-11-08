Валевська після розлучення прогулялася в обіймах відомого хореографа: "Люблю цього хлопця"

Співачка заінтригувала романтичним відео.
Українська співачка Наталія Валевська після розлучення з чоловіком Володимиром Пригладю, заінтригувала новими романтичними стосунками.
Виконавиця у своєму Instagram опублікувала пікантне відео, де гуляє за кордоном з відомим хореографом. На відео вони мило трималися за руки та обнімалися. Компанію Наталії склав Амадор Лопес. Виконавиця ще більшої інтриги додала дописом під фото
"Здається, я люблю цього хлопця", - зізналась Валевська і додала смайлик із сердечками.
Амадор відповів співачці на її неочікуване зізнання взаємністю.
"Я теж тебе люблю, моя любов! Скоро повернемо мирне українське небо, і всі будемо щасливі", - зазначив Лопес.
Нагадаємо, Наталія Валевська лише нещодавно стала холостячкою. У липні зірка офіційно розлучилася з чоловіком Володимиром Пригладю. Разом пара було протягом 20 років.
Що стало причиною їхнього розлучення, наразі невідомо. Крапку у стосунках поставила саме Наталія.
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