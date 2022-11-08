Валевська після розлучення прогулялася в обіймах відомого хореографа: "Люблю цього хлопця"

Українська співачка Наталія Валевська після розлучення з чоловіком Володимиром Пригладю, заінтригувала новими романтичними стосунками.

Виконавиця у своєму Instagram опублікувала пікантне відео, де гуляє за кордоном з відомим хореографом. На відео вони мило трималися за руки та обнімалися. Компанію Наталії склав Амадор Лопес. Виконавиця ще більшої інтриги додала дописом під фото

"Здається, я люблю цього хлопця", - зізналась Валевська і додала смайлик із сердечками.

Амадор відповів співачці на її неочікуване зізнання взаємністю.

"Я теж тебе люблю, моя любов! Скоро повернемо мирне українське небо, і всі будемо щасливі", - зазначив Лопес.

Амадор Лопес і Наталія Валевська / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Нагадаємо, Наталія Валевська лише нещодавно стала холостячкою. У липні зірка офіційно розлучилася з чоловіком Володимиром Пригладю. Разом пара було протягом 20 років.

Що стало причиною їхнього розлучення, наразі невідомо. Крапку у стосунках поставила саме Наталія.

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