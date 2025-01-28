Валевська вперше за тривалий час показала свого 50-річного обранця та як з ним розважається

Українська співачка Наталія Валевська поділилася подробицями особистого життя.

Так, зірка у фотоблогу потішила фанів рідкісними фото з коханим. Загадкового обранця зірка хоч і не розсекречує, але повідомила про його свято. Чоловікові виповнилося 50 років. І з цієї нагоди закохані вирушили до засніженого Буковелю.

Наталія показала, який сюрприз зробила для іменинника у горах. Зокрема, прикрасила готельний номер кульками та разом з ним насолодилася напоями. Щоправда, на фото обличчя обранця Валевської не видно, адже вона спеціально закрила його смайликом.

Наталія Валевська з обранцем / Фото: instagram.com/valevska_official

Крім того, співачка показала, як з коханим насолоджувалася краєвидами на підйомнику. Цього разу 50-річний чоловік для приховування обличчя одягнув сонцезахисні окуляри й капюшон.

Наталія Валевська з обранцем / Фото: instagram.com/valevska_official

У підписі кадрів Валевська публічно звернулася до коханої людини й привітала його з днем народження: "З ювілеєм, коханий! Нехай Господь допомагає на кожному життєвому кроці. Мрій, плануй, досягай! І нехай настане мир над Україною".

Зазначимо, про новий роман Наталія Валевська розповіла ще 2023 року. Своє нове кохання артистка віднайшла за майже через рік після розлучення з чоловіком Володимиром Пригладою. До речі, на той момент колишнє подружжя зазначало, що вони залишилися друзями.

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