Валевська вперше за тривалий час показала свого 50-річного обранця та як з ним розважається

Коханий зірки святкує ювілей.
Українська співачка Наталія Валевська поділилася подробицями особистого життя.
Так, зірка у фотоблогу потішила фанів рідкісними фото з коханим. Загадкового обранця зірка хоч і не розсекречує, але повідомила про його свято. Чоловікові виповнилося 50 років. І з цієї нагоди закохані вирушили до засніженого Буковелю.
Наталія показала, який сюрприз зробила для іменинника у горах. Зокрема, прикрасила готельний номер кульками та разом з ним насолодилася напоями. Щоправда, на фото обличчя обранця Валевської не видно, адже вона спеціально закрила його смайликом.
Крім того, співачка показала, як з коханим насолоджувалася краєвидами на підйомнику. Цього разу 50-річний чоловік для приховування обличчя одягнув сонцезахисні окуляри й капюшон.
У підписі кадрів Валевська публічно звернулася до коханої людини й привітала його з днем народження: "З ювілеєм, коханий! Нехай Господь допомагає на кожному життєвому кроці. Мрій, плануй, досягай! І нехай настане мир над Україною".
Зазначимо, про новий роман Наталія Валевська розповіла ще 2023 року. Своє нове кохання артистка віднайшла за майже через рік після розлучення з чоловіком Володимиром Пригладою. До речі, на той момент колишнє подружжя зазначало, що вони залишилися друзями.
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