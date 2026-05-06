ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
2 хв

Валевська видала правду про співпрацю з Пугачовою та премію у розмірі 10 тис. доларів

Артистка пригадала, як понад 10 років тому вчилася майстерності у російської зірки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Наталія Валевська з Аллою Пугачовою

Наталія Валевська з Аллою Пугачовою / © instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська відверто розповіла про досвід роботи з Аллою Пугачовою.

Артистка пригадала, що співпраця з примадонною в межах шоу «Різдвяні зустрічі» стала для неї переламним моментом у кар’єрі. За її словами, Пугачова не просто запрошувала артистів виступити, а фактично працювала з ними як наставниця — допомагала розкрити образ, сценічне подавання та емоцію кожного номера.

«У мене був блокнот, куди я записувала всі її поради. Для мене це було навчання. Я досі використовую ці інструменти та її настанови», — розсекретила виконавиця в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Наталія Валевська й Алла Пугачова / © instagram.com/valevska_official

Наталія Валевська й Алла Пугачова / © instagram.com/valevska_official

Особливо її вразила залученість Алли Пугачової до процесу. Співачка не пропускала жодної репетиції, працювала з кожним учасником і навіть у складних умовах залишалася на майданчику. Саме такий підхід, за словами Валевської, формував високий рівень шоу.

Утім, співпраця була не лише творчою, а й фінансово відчутною. Наталя Валевська зізналася, що за участь у проєкті 2009 року отримала чималу премію — 10 тисяч доларів. Ці кошти вона інвестувала у розвиток власної кар’єри та створення нового репертуару.

Водночас Валевська зауважує: не всі артисти витримували темп і підхід Пугачової, адже та могла змінювати рішення просто під час підготовки. Та для самої співачки це стало неоціненним досвідом, який вона й досі вважає одним із ключових у своїй кар’єрі.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Максим Галкін показав 77-річну Аллу Пугачову з тростиною на узбережжі. Під час війни подружжя виїхало з РФ і оселилося за кордоном.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie