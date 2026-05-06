Валевська видала правду про співпрацю з Пугачовою та премію у розмірі 10 тис. доларів

Наталія Валевська з Аллою Пугачовою / © instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська відверто розповіла про досвід роботи з Аллою Пугачовою.

Артистка пригадала, що співпраця з примадонною в межах шоу «Різдвяні зустрічі» стала для неї переламним моментом у кар’єрі. За її словами, Пугачова не просто запрошувала артистів виступити, а фактично працювала з ними як наставниця — допомагала розкрити образ, сценічне подавання та емоцію кожного номера.

«У мене був блокнот, куди я записувала всі її поради. Для мене це було навчання. Я досі використовую ці інструменти та її настанови», — розсекретила виконавиця в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Особливо її вразила залученість Алли Пугачової до процесу. Співачка не пропускала жодної репетиції, працювала з кожним учасником і навіть у складних умовах залишалася на майданчику. Саме такий підхід, за словами Валевської, формував високий рівень шоу.

Утім, співпраця була не лише творчою, а й фінансово відчутною. Наталя Валевська зізналася, що за участь у проєкті 2009 року отримала чималу премію — 10 тисяч доларів. Ці кошти вона інвестувала у розвиток власної кар’єри та створення нового репертуару.

Водночас Валевська зауважує: не всі артисти витримували темп і підхід Пугачової, адже та могла змінювати рішення просто під час підготовки. Та для самої співачки це стало неоціненним досвідом, який вона й досі вважає одним із ключових у своїй кар’єрі.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Максим Галкін показав 77-річну Аллу Пугачову з тростиною на узбережжі. Під час війни подружжя виїхало з РФ і оселилося за кордоном.

