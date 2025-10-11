Валід Арфуш показав кохану-красуню в купальнику і розсекретив, скільки вони в стосунках

Валід Арфуш із коханою / © instagram.com/arfush_walid

Медійник та бізнесмен ліванського походження Валід Арфуш розсекретив, скільки перебуває в стосунках з обраницею Віолеттою.

Знаменитість вже не приховує, що не самотній, однак подробицями особистого життя ділитися не квапиться. Та з нагоди особливого свята медійник зробив виняток. Виявляється, 11 жовтня у Валіда Арфуша та Віолетти річниця стосунків. Закохані вже офіційно як рік разом.

З нагоди особливої дати медійник опублікував серію світлин, на яких зображений разом із коханою. На деякий кадрах Віолетта засвітилася в купальнику, тож, можна розгледіти її неабияк струнку та підтягнуту фігуру. Також Валід Арфуш звернувся до обраниці та адресував їй теплі та ніжні слова.

"Один рік разом відчувався як один прекрасний день. З тобою все легко, красиво — і така смакота! Дякую за кожну мить, яку ми розділили, і за всі, які все ще попереду. Єдине моє бажання, щоб скоріше закінчилася війна в нашій Україні, щоб ми могли вільно дихати і знову відчувати життя на повну", - звернувся до коханої медійник.

Нагадаємо, саме редакція ТСН.ua першою опублікувала спільні фото пари ще в липні цього року. Наші джерела заскочили закоханих на спільному відпочинку за кордоном.