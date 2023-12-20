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Валід Арфуш розлучився з дружиною після 22 років шлюбу – вона звинуватила його у зраді

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Валід Арфуш розлучився з дружиною після 22 років шлюбу – вона звинуватила його у зраді

Валід Арфуш та Лідія Петрова

Ліда Петрова розповіла про походеньки свого ексчоловіка.

Медійник та бізнесмен Валід Арфуш та дизайнерка Ліда Петрова після 22 років шлюбу розлучилися.

Ще декілька років тому Петрова говорила, що в них у стосунках з Арфушем не все гаразд. Тепер же на своїй сторінці в Instagram дизайнерка повідомила, що вони розлучилися офіційно.

Також Лідія назвала й причину їхнього розриву. За словами Петрової, ексблаговірний за час їхнього шлюбу не раз скочив у гречку. Хоча, за словами дизайнерки, стверджує, що це "з нею щось не так":

"Ми з В розлучились. Цього разу остаточно і назавжди. Офіційно! За версією В ми розлучилися, бо типу зі мною щось не так. Але 22 роки все було так. І тут раптом щось не так. Моя версія – у В нове, чергове захоплення. І щоб мати якийсь пристойний вигляд у цій ситуації, версія, що зі мною щось не так, почала виходити в маси. Далі буде, не перемикайтесь", - написала у фотоблогу Петрова.

Валід Арфуш та Лідія Петрова розлучилися / © instagram.com/omtaratutaraom
Валід Арфуш та Лідія Петрова розлучилися / Фото: instagram.com/omtaratutaraom

Зазначимо, що Валід Арфуш український бізнесмен ліванського походження. Віце-президент української версії міжнародного телеканалу Euronews, Президент телеканалу HDFashion & LifeStyle, співзасновник радіостанції "Супер-Нова" (Super-Nova) та журналу «"Папараці".

З дизайнеркою Лідою Петровою Валід Арфуш був разом від 2001 року, 2015-го вони офіційно одружилися. Мають трьох дітей.

Валід Арфуш та Лідія Петрова / ©
Валід Арфуш та Лідія Петрова

Зазначимо, що на початку 2019 року Ліда Петрова вперше повідомила, що вони з Арфушом розлучаються. В Instagram вона залишила сумний пост, у якому розповіла, що 30 січня 2019 року вони розійшлися. Втім згодом пост Петрова видалила.

Валід Арфуш та Лідія Петрова / ©
Валід Арфуш та Лідія Петрова

У листопаді 2021 року у фотоблогу Петрова вдруге розповіла, що розходиться з Валідом Арфушем. При чому, за його ініціативою. Бізнесмен нібито подав до суду документ про розірвання шлюбу, який Петрова й показала. Тоді Ліда говорила, що для неї ця звістка стала неочікуваною. Окрім того, дизайнерка заявила, що сама виховує та забезпечує трьох дітей. Зазначимо, що на той момент у Єдиному державному реєстрі судових рішень їхньої справи не було.

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Дата публікації
Перегляди
924
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