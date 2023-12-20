Валід Арфуш розлучився з дружиною після 22 років шлюбу – вона звинуватила його у зраді

Медійник та бізнесмен Валід Арфуш та дизайнерка Ліда Петрова після 22 років шлюбу розлучилися.

Ще декілька років тому Петрова говорила, що в них у стосунках з Арфушем не все гаразд. Тепер же на своїй сторінці в Instagram дизайнерка повідомила, що вони розлучилися офіційно.

Також Лідія назвала й причину їхнього розриву. За словами Петрової, ексблаговірний за час їхнього шлюбу не раз скочив у гречку. Хоча, за словами дизайнерки, стверджує, що це "з нею щось не так":

"Ми з В розлучились. Цього разу остаточно і назавжди. Офіційно! За версією В ми розлучилися, бо типу зі мною щось не так. Але 22 роки все було так. І тут раптом щось не так. Моя версія – у В нове, чергове захоплення. І щоб мати якийсь пристойний вигляд у цій ситуації, версія, що зі мною щось не так, почала виходити в маси. Далі буде, не перемикайтесь", - написала у фотоблогу Петрова.

Валід Арфуш та Лідія Петрова розлучилися / Фото: instagram.com/omtaratutaraom

Зазначимо, що Валід Арфуш український бізнесмен ліванського походження. Віце-президент української версії міжнародного телеканалу Euronews, Президент телеканалу HDFashion & LifeStyle, співзасновник радіостанції "Супер-Нова" (Super-Nova) та журналу «"Папараці".

З дизайнеркою Лідою Петровою Валід Арфуш був разом від 2001 року, 2015-го вони офіційно одружилися. Мають трьох дітей.

Валід Арфуш та Лідія Петрова

Зазначимо, що на початку 2019 року Ліда Петрова вперше повідомила, що вони з Арфушом розлучаються. В Instagram вона залишила сумний пост, у якому розповіла, що 30 січня 2019 року вони розійшлися. Втім згодом пост Петрова видалила.

Валід Арфуш та Лідія Петрова

У листопаді 2021 року у фотоблогу Петрова вдруге розповіла, що розходиться з Валідом Арфушем. При чому, за його ініціативою. Бізнесмен нібито подав до суду документ про розірвання шлюбу, який Петрова й показала. Тоді Ліда говорила, що для неї ця звістка стала неочікуваною. Окрім того, дизайнерка заявила, що сама виховує та забезпечує трьох дітей. Зазначимо, що на той момент у Єдиному державному реєстрі судових рішень їхньої справи не було.

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