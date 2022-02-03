Валід Арфуш сфотографувався одразу з п'ятьма дітьми та поміркував, чи чудовий він батько

Знаменитість виховує трьох доньок та двох синів.

Медійник Валід Арфуш виховує п'ятьох дітей.

Він рідко показує сімейні фото, втім, у своєму Instagram чоловік опублікував знімок, на якому позував перед камерою одразу з п'ятьма дітлахами.

Валід Арфуш з дітьми / instagram.com/arfush_walid

До слова, Валід поміркував про батьківство. Він зазначив, що чоловіки роками вчаться бути татами.

"Бути батьком ... Приходить із роками. Для мам, все набагато інакше. Вона знайомиться з дитиною з перших днів її формування в її тілі! Чи не диво це? І нам, чоловікам, потрібен як мінімум "вихід" дитини на світ, щоб почати довгий шлях знайомства з новою і згодом, рідною для нас людиною! Процес, як на мене, ніколи не закінчується!" - поділився своїми думками медійник.

Також Валід поміркував над тим, чи чудовий він батько. Арфуш вважає, що йому є до чого прагнути. Втім, він щасливий, що став татом.

Валід Арфуш з дітьми / instagram.com/arfush_walid

"Мені ніколи не вдавалось гратися зі своїми маленькими дітьми! Не знаю чому! Чи проводжу я достатньо часу зі своїми дітьми, тому що цього мені чи їм хотілося б? На жаль, ні. Чи це мене робить поганим батьком? Можливо. Я знаю, що це неймовірно складно бути чудовим батьком. Ми ж ніколи не зможемо робити все, на що наші діти чекають від нас! Намагатися завжди треба", - поділився думками Валід.

Зазначимо, Арфуш виховує п'ятьох дітей: двох синів та трьох доньок.

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