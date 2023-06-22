Валюха зі "Сватів" Тетяна Кравченко спилася в Росії та налякала зовнішнім виглядом

Скандальна російська акторка, зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко спилася в Росії та змарніла.

Зокрема, артистку, яка палко підтримує війну в Україні та вихваляє політику кремлівського диктатора путіна, заскочили в неадекватному стані у потягу. Як розповіла пасажирка, вона помітила Кравченко у стані сильного алкогольного сп'яніння Акторка взагалі не могла сама стояти на ногах та пересуватися без допомоги.

"Їхала з акторкою Тетяною Кравченко. Вона дуже погана. Коли я зайшла до туалету, то побачила її, що сидить на унітазі, п'яну в дугу. Вона забула зачинити двері. Вона навіть на ногах не стоїть, її буквально підтримують з двох боків", - передають слова пасажирки російські пропагандисти.

Тетяна Кравченко / Фото: Фото з соціальних мереж

Також у Мережі опублікували новий знімок акторки-путіністки. Кравченко не може сама ходити, її підтримують за руки. Вона кардинально погладшала та мала неохайний вигляд.

Зазначимо, чутки про те, що Кравченко зловживає алкоголем ширяться вже давно. У січні вона зірвала виставу в театрі, просто не приїхавши на подію. Тоді натякали, що причиною цього став алкоголь, до якого вона небайдужа.

Тетяна Кравченко у серіалі "Свати"

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Тетяна Кравченко, уродженка Донбасу, жодного слова не сказала про російське вторгнення до України. Вона продовжила жити в РФ та заробляти кроваві рублі. Однак про ставлення путіністки до війни нескладно здогадатися. Від 2015 року Кравченко заборонений в'їзд до України. Акторка підтримала анексію Криму та вторгнення Росії на Донбас.

До речі, свою колегу за серіалом "Свати" акторку Кошмал, яка грала онуку Валюхи, Кравченко встигла засуди. Вона назвала Анну "підлою" та "невдячною" за антивоєнну позицію.

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