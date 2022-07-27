Валюха з серіалу "Свати" засудила "онуку" Ганну Кошмал та назвала її підлою і невдячною

Як відомо, Ганна Кошмал після того, як Росія розв'язала війну на сході України, припинила їздити до країни-агресорки. Востаннє Анна була в РФ на початку 2014 року.

Своїх колег із серіалу "Свати" Федора Добронравова та Тетяну Кравченко, які мовчать про війну, вона засудила і зазначила, що "вони дали великий ляпас всім українцям".

Своєю чергою, Тетяна Кравченко, яка є уродженкою Донецька і грала Валюху, бабусю героїні Ганни Кошмал у серіалі "Свати", назвала артистку "підлою" і "невдячною".

Тетяна Кравченко та Ганна Кошмал

Про це у себе в Instagram розповів російський актор Станіслав Садальський. Він сказав, що якось після вистави, у якій грає разом з Кравченко, запитав її, за що Кошмал так їх критикує. На що Кравченко йому відповіла:

"Читаю: "Молода українська артистка зі "Сватів" включила своїх партнерів за фільмом Кравченко та Добронравова до списку ворогів… Запитую після вистави "Цвях сезону" Танюху: "За що вона тебе так?". "Чекати на подяку від цієї артистки – безглуздо, а бути їй невдячною – підло. Коли вона захворіла, вся знімальна група переживала за неї, Федя (Федір Добронравов – актор, прим.ред.) вночі повіз до швидкої! Яка ж вона підла", – відповіла народна Тетяна Кравченко уродженка Донецька", – розповів Садальський.

Тетяна Кравченко (ліворуч), Анна Кошмал та Федір Добронравов

Зазначимо, раніше Ганна Кошмал розповіла, хто з акторів "Сватів" підтримав її, коли почалася війна. Як зізналася артистка, небагато у кого з її колег за серіалом, більшість з яких проживають в РФ, з’явилося бажання підтримати її. Лише двоє акторів написали Анні.

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