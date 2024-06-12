Валюха зі "Сватів" Тетяна Кравченко жорстко пройшлася по Анні Кошмал і звинуватила її у невдячності

Скандальна російська акторка, зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко жорстко наїхала на екранну онуку, українську акторку Анну Кошмал.

Путіністка нині активно дає інтерв'ю пропагандистам, де просуває наративи РФ та критикує всіх, хто не підтримує розв'язану Росією жорстоку війну. Цього разу під руку Кравченко потрапила Анна Кошмал, яка у серіалі "Свати" грала її онуку. Росіянка бідкається, що не розуміє українку. За її словами, вона була шокована, як Кошмал різко висловлюється про всіх акторів зі "Сватів", які підтримують війну. Ба більше, Кравченко ще й звинуватила артистку у невдячності, мовляв, Анна не пам'ятає доброти, яку до неї проявляли, зокрема, палкий путініст Федір Добронравов.

Тетяна Кравченко та Анна Кошмал

"Кошмал ця... Ну, Кошмал я розумію... Як її Федя Добронравов, коли в Москві знімали, рятував у лікарні, коли вона отруїлася. І раптом... Напевно, завдання там (в Україні – прим. ред.) таке, я не знаю... Могла б сказати, що не буде нічого говорити. Вона так гнівно, що я навіть не впізнала її, коли мені показали відео. Вона, головне, щиро так, з такою ненавистю про нас, ніби ми з Федькою її вороги", - побідкалася палка путіністка.

Та не лише по українським колегам пройшлася Тетяна Кравченко. Акторка також не розуміє й Олександра Феклістова, який засудив розв'язану Росією війну. Кравченко бідкається, що актори насправді нічого не тямлять в політиці, тому їм краще мовчати. Щоправда, артистка забуває, Росія вторглася на територію України та вбиває невинних людей і, зокрема, є відповідні докази.

Олександр Феклістов

"Феклістов мене здивував. Ніхто ж із цих акторів у політиці нічого не розуміє, чому вони лізуть? Феклістова показують, що каже: "Мені соромно". Ви ж нічого не знаєте", - видала порцію маячні акторка.

Нагадаємо, уродженка Донбасу Тетяна Кравченко ще до початку війни славилася своїми проросійськими поглядами. Зокрема, вона підтримала анексію Криму та війну на сході України. Вже після початку повномасштабного російського вторгнення акторка заявила, що РФ робить все правильно. Артистка почала просувати пропагандистські наративи, критикувати Зеленського і брехати, про "фашизм в Україні". Паралельно з цим Кравченко добряче прикладається до оковитої, адже в РФ її неодноразово помічали у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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