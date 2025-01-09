Василь Вірастюк офіційно розлучився і зізнався, чому не одружується з матір'ю молодших синів

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк офіційно розлучився з другою дружиною Інною, з якою 15 років прожив у шлюбі.

Остаточно суд ухвалив відповідне рішення 18 грудня 2024 року. Щоправда, як зізнається Вірастюк у коментарі Славі Дьоміну, це могло статися ще на початку червня, однак позивачка подала апеляцію, тож процес затягнувся на пів року.

"Вже офіційно розлучили. Це сталося 18 грудня 2024 року. Хоча попереднє рішення суду вже було на початку червня. Я настільки зрадів, що написав тоді допис. Але, прочитавши його, сторона позивачки була не задоволена і подала на апеляцію. Остаточне рішення довелося очікувати ще пів року. Вже нас остаточно розлучили", - розповів спортсмен.

Василь Вірастюк із колишньою дружиною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Нині Василь Вірастюк перебуває в стосунках з обраницею Іриною, яка вже народила йому двох синів. Вести кохану під вінець спортсмен не квапиться. За словами нардепа, цю тему вони не обговорюють та не думають про неї.

"Щодо нашого одруження з Іриною, моєю коханою, про це ще рано говорити. Ми про це поки що не думаємо", - додав спортсмен.

Василь Вірастюк з новою коханою Іриною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Зазначимо, Василь Вірастюк прожив у шлюбі з другою дружиною 15 років. Про розлучення стронгмен оголосив восени 2023-го, а рішення він ухвалив ще раніше. Причиною цього стали нові стосунки Вірастюка з обраницею Іриною. Спортсмен зізнався, що почав крутити роман з іншою через те, що сприйняв від'їзд Інни з дітьми за кордон під час війни як зраду. Врешті, нова обраниця народила нардепу двох синів. Наймолодший з'явився на світ 6 січня цього року.

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