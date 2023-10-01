Василь Вірастюк після 15 років шлюбу зі скандалом розлучається з дружиною

Нардеп і стронгмен Василь Вірастюк повідомив, що після 15 років шлюбу розлучається зі своєю дружиною Інною.

Цю інформацію він підтвердив на своїй сторінці у Facebook. Вірастюк зазначив, що розірвати шлюб ініціатива його і прийняв він це рішення на початку жовтня 2022 року.

Також нардеп поділився, що полюбовно ексзакоханим розійтися не вдалося. Зокрема, Вірастюк зазначив, що колишня дружина від нього вимагає аліментів на двох спільних дітей, але він таку суму потягнути не може:

"Я увесь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би щоб вони проживали зі мною", - розповів нардеп.

Василь Вірастюк розлучається з дружиною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

І додав, що вони з колишньою дружиною також наразі ділять через суд спільно нажите за 15 років подружнього життя майно:

"Розподіл спільного майна: яким чином воно буде розділено, вирішить суд. Вивчивши мою (нашу) декларацію 2020 року (щодо нерухомості), в мене (у нас) була можливість (ще до мого депутатства) забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами!" – розповів стронгмен.

Василь Вірастюк з дружиною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Василь Вірастюк з родиною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Зазначимо, 28 вересня видання "Главком" написало, що Інна та Василь Вірастюк прийняли рішення про розірвання шлюбу через 15 років спільного життя. У суді Інна розповіла, що через повномасштабну війну разом з двома дітьми виїхала з України і це вплинуло на її стосунки з чоловіком. Від колишнього жінка вимагає виплати аліментів у розмірі 80 тисяч грн на місяць. Своєю чергою Вірастюк заявив, що не може платити таку суму, адже його зарплата складає 33 тисячі грн. Окрім того, через суд, експодружжя ділить спільне майно у вигляді чотирьох земельних ділянок і двох квартир.

Нагадаємо, нещодавно про розлучення з дружиною також повідомив соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець. Вони були у шлюбі теж 15 років і мають двох дітей.

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