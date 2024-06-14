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Василь Вірастюк вперше показав молодшу на 11 років кохану, яка народила йому четвертого сина

Василь Вірастюк вперше показав молодшу на 11 років кохану, яка народила йому четвертого сина

Василь Вірастюк / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Спортсмен поділився пікантним фото.

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк уперше після скандального розлучення з ексдружиною засвітив свою нову обраницю, з якою у стосунках вже понад рік.

Так, зірка довго приховував своє особисте життя. Втім, все ж наважився через деякий час показати молодшу на 11 років обраницю Ірину, яка минулого року народила йому четвертого сина Володимира. Романтичне фото з коханою Василь опублікував на своїй Facebook-сторінці. На зображенні зірка вирішив показати лише очі Ірини, а решту частину обличчя прикрив рукою, обіймаючи дівчину.

Василь Вірастюк з новою коханою Іриною / © facebook.com/vasyl.virastyuk
Василь Вірастюк з новою коханою Іриною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Окрім того, у публікації стронгмен заявив, що всі судові процеси щодо розлучення з його другою ексдружиною Інною закінчені. Тож, відтепер він офіційно розлучений з нею.

"Я в стосунках. Сьогодні я можу говорити і писати про це відкрито. Закінчився безкінечний судовий процес, який тривав ще з жовтня 2022 року. Ще 10 травня Печерський суд м. Києва прийняв остаточне рішення щодо розлучення, і за 30 календарних днів, а саме 11 червня рішення вступає в силу", - розповів Вірастюк.

Нагадаємо, раніше Василь Вірастюк ділився подробицями розлучення з другою дружиною Інною, з якою був у шлюбі 15 років. За словами депутата, стосунки з новою дівчиною він почав тоді, коли Інна разом з їхніми дітьми виїхала за кордон під час війни. Як зізнавався стронгмен, він вбачав у такій вимушеній еміграції зраду з боку дружини, тому закрутив роман з молодшою на 11 років коханкою, яка 2023 року народила йому четвертого сина. До того ж Василь назвав ще декілька причин, які посприяли розриву шлюбу з другою дружиною.

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