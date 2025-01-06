Василь Вірастюк вперше повністю показав молодшу на 11 років кохану – маму свого четвертого сина

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк вперше повністю показав молодшу на 11 років кохану Ірину, яка народила йому четвертого сина.

Загалом, зірка приховував обраницю та не квапився знайомити її з публікою. Однак у період новорічних свят стронгмен зробив виняток. Зокрема, Вірастюк перед Водохрещем зібрався вдома з друзями. Приятель нардепа сфотографувався з компанією та опублікував кадр у фотоблогу, після чого спортсмен зробив репост.

Василь Вірастюк із коханою та друзями / Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

На знімку стронгмен сидів поруч із брюнеткою Іриною. Одразу було зрозуміло, що це і є та сама обраниця Василя Вірастюка. Раніше він ділився з нею фото, однак там було помітно лише очі та брови, а також колір волосся. Якщо порівняти два кадри, то зовнішність ідентична.

Василь Вірастюк з новою коханою Іриною / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Зазначимо, стосунки Василя Вірастюка з Іриною почалися ще тоді, коли він перебував у шлюбі з дружиною Інною. Після того, як жінка під час війни виїхала за кордон, спортсмен закрутив роман із іншою, адже, за його словами, сприйняв за зраду від'їзд Інни. Врешті, у стосунках із Іриною у Вірастюка народився четвертий син.

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