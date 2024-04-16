Василь Вірастюк зізнався, як познайомився з молодшою на 11 років коханкою та чи планує одружуватися

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк розсекретив, як познайомився з молодшою на 11 років коханкою, яка народила йому сина.

Нову обраницю Вірастюка звуть Іриною, вона на 11 років за нього молодша. Вони познайомилися далекого 2019 року. Тоді Ірина підійшла до Вірастюка, аби сфотографуватися. Спілкування ж їхнє почалося вже 2021 року, вони віднайшли одне одного в Facebook.

Василь Вірастюк / Фото: скриншот з відео

"Познайомилися випадково. Наше перше знайомство було дуже випадковим. Ми з дружиною Інною були в ресторані в Івано-Франківську, і підійшла група дівчат сфотографуватися. Ось це було наше перше знайомство. Можливо, це був 2019 рік. Це перше випадкове знайомство, а потім ми віднайшли одне одного в Facebook", - розповів нардеп в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Романтичні стосунки між парою зав'язалися не одразу. Їхній роман почався вже під час повномасштабної війни. Щоправда, на той момент Вірастюк ще перебував у стосунках із колишньою дружиною.

"Почали спілкуватися 2021 року, а захоплення вже прийшло потім, під час повномасштабної війни. Я зараз закоханий і щасливий", - поділився стронгмен.

Василь Вірастюк / Фото: скриншот з відео

Про одруження Василь Вірастюк поки не думає. Ба більше, нардепові ще потрібно остаточно офіційно розлучитися.

"Не факт, це може бути цивільний шлюб. Ми не говорили про шлюб, десь там якісь натяки були, але ми не можемо про це говорити, бо я ще в статусі одруженого. Ми дочекаємося того моменту, офіційного статусу, розійдемося по судах, а далі будемо бачити, як будемо діяти", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше Василь Вірастюк розсекретив свою зарплату. Також нардеп зізнався, чи буде балотуватися на другий термін.

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