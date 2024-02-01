Василіса Фролова фото з підрослим сином відсвяткувала два роки у "місті, яке ніколи не замінить дім"

Українська телеведуча Василіса Фролова поділилася з шанувальниками світлинами, де зображена зі своїм дворічним сином Родіоном.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила фотографії з хлопчиком і здивувала, наскільки син на неї схожий. Під цими кадрами Фролова поділилася, що вже два роки, як вони з Родіоном перебувають в іншій країні через повномасштабне вторгнення РФ до України. Як раніше розповідала ведуча, вона з чоловіком Дмитром Котеленцем і сином наразі живе у ОАЕ у місті Дубаї. Чоловік Фролової за мирних часів був продюсером, останні шість років він працює для компанії "Warner Brothers" за кордоном, куди з початком війни забрав дружину й дитину.

Василіса Фролова з сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова з сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Сьогодні два роки як ми тут. Чудове безпечне місто, яке ніколи не замінить дім", - таким підписом Фролова супроводила знімки.

Своєю чергою, фоловери телеведучої не стримали свого захоплення від того, наскільки син на неї схожий:

Маленьке янголятко, дуже схожий на маму

На все свій час. Щасливий малюк - щаслива мама

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Нагадаємо, раніше Василіса Фролова поділилася рідкісними фото зі своїм чоловіком Дмитром Котеленцем та розповіла, як один випадковий лайк змінив її життя.

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