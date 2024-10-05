Василіса Фролова кардинально змінила зачіску та приголомшила новим іміджем: фото до та після

Фанати вже оцінили новий стиль знаменитості.
Українська телеведуча Василіса Фролова похизувалася неочікуваними змінами у зовнішності.
Так, знаменитість у своєму фотоблогу неочікувано постала з новою зачіскою у стилі біксі. Фролова опублікувала новий фотосет і зізналася, що востаннє так стриглася й фарбувалася 25 років тому у відомого паризького перукаря. І ось через великий проміжок часу вона знову наважилася й залишилася повністю задоволеною результатом.
"Колись десь років 25 тому мене так само підстриг особисто Жак (той самий) для відкриття свого першого салону в Східній Європі. Тільки колір був грубший, тільки країна була дурніша, тільки часи були світліші…", - написала Василіса.
До речі, прихильники вже встигли засипати ведучу компліментами й написати, що їй дуже пасує нова зачіска.
- Як мені подобається ця Ваша зачіска. От думаю, а може собі таку
- Вам дуже пасує і зачіска, і колір
- Ух ти, а я не бачила, як же тобі стильно і красиво
- Гарно як!
Нагадаємо, нещодавно Макс Барських також здивував прихильників новим іміджем. Співак неочікувано став блондином і показався у чуттєвій відеороботі.
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