Василіса Фролова кардинально змінила зачіску та приголомшила новим іміджем: фото до та після

Українська телеведуча Василіса Фролова похизувалася неочікуваними змінами у зовнішності.

Так, знаменитість у своєму фотоблогу неочікувано постала з новою зачіскою у стилі біксі. Фролова опублікувала новий фотосет і зізналася, що востаннє так стриглася й фарбувалася 25 років тому у відомого паризького перукаря. І ось через великий проміжок часу вона знову наважилася й залишилася повністю задоволеною результатом.

"Колись десь років 25 тому мене так само підстриг особисто Жак (той самий) для відкриття свого першого салону в Східній Європі. Тільки колір був грубший, тільки країна була дурніша, тільки часи були світліші…", - написала Василіса.

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

До речі, прихильники вже встигли засипати ведучу компліментами й написати, що їй дуже пасує нова зачіска.

Як мені подобається ця Ваша зачіска. От думаю, а може собі таку

Вам дуже пасує і зачіска, і колір

Ух ти, а я не бачила, як же тобі стильно і красиво

Гарно як!

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських також здивував прихильників новим іміджем. Співак неочікувано став блондином і показався у чуттєвій відеороботі.

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