Василіса Фролова показала рідкісне фото з чоловіком і 3-річного сина – свою копію

Знаменитість привітала сина з днем народження.
Українська телеведуча Василіса Фролова показала, як у Дубаї відсвяткувала триріччя сина Родіона.
На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила кадри, на яких позує маленький іменинник. Свято сину Фролова влаштувала у стилі його улюбленого героя - Супермена. Маленький Родіон був у костюмі супергероя, а місце святкування прикрасили величезною кількістю різнокольорових кульок та муляжем у вигляді хмарочосу.
“Super age. Superman”, - підписала фотографії Фролова.
Також на святі був присутній й чоловік ведучої та батько її сина, продюсер Дмитро Котеленець. Василіса поділилася знімком, на якому коханий тримає їхнього сина на руках, а вона щаслива поруч з ними усміхається.
Тим часом шанувальники ведучої у коментарях під постом привітали її сина з днем народження. А дехто поцікавився, чи відчуває вона кризу трьох років у дитини:
“Я вважала це завжди найкращим віком. Щодо кризи - нам не звикати, най би то була найбільша криза…” - відповіла Фролова.
Нагадаємо, нещодавно й сама Василіса Фролова відсвяткувала день народження. Ведучій виповнилося 46 років. Свято знаменитість зустріла у колі родини та друзів в одному з українських ресторанів у Дубаї.
Читайте також: