Василіса Фролова показала рідкісне фото з чоловіком і 3-річного сина – свою копію

Українська телеведуча Василіса Фролова показала, як у Дубаї відсвяткувала триріччя сина Родіона.

На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила кадри, на яких позує маленький іменинник. Свято сину Фролова влаштувала у стилі його улюбленого героя - Супермена. Маленький Родіон був у костюмі супергероя, а місце святкування прикрасили величезною кількістю різнокольорових кульок та муляжем у вигляді хмарочосу.

“Super age. Superman”, - підписала фотографії Фролова.

Василіса Фролова привітала сина з 3-річчям / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Син Василіси Фролової / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Також на святі був присутній й чоловік ведучої та батько її сина, продюсер Дмитро Котеленець. Василіса поділилася знімком, на якому коханий тримає їхнього сина на руках, а вона щаслива поруч з ними усміхається.

Василіса Фролова з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Тим часом шанувальники ведучої у коментарях під постом привітали її сина з днем народження. А дехто поцікавився, чи відчуває вона кризу трьох років у дитини:

“Я вважала це завжди найкращим віком. Щодо кризи - нам не звикати, най би то була найбільша криза…” - відповіла Фролова.

Нагадаємо, нещодавно й сама Василіса Фролова відсвяткувала день народження. Ведучій виповнилося 46 років. Свято знаменитість зустріла у колі родини та друзів в одному з українських ресторанів у Дубаї.

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