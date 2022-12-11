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Василіса Фролова показала рідкісне романтичне фото зі своїм чоловіком

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1117
Час на прочитання
1 хв
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Василіса Фролова показала рідкісне романтичне фото зі своїм чоловіком

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Ведуча живе зі своїм коханим в ОАЕ.

Відома українська телеведуча Василіса Фролова вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками, і у неї запитали про її чоловіка - Дмитра Котеленця.

Зокрема, у знаменитості поцікавилися, чи спілкується вона з коханим. Василіса з гумором відповіла на запитання.

"Дякую, що нагадали. Треба і поспілкуватися", - жартома відповіла Фролова.

Василіса Фролова з чоловіком та сином / © instagram.com/vasyafrolova
Василіса Фролова з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Окрім того, знаменитість додала фото, де вона зображена із чоловіком та сином Родіоном. Щоправда, на знімку обличчя Дмитра не видно, адже він спиною повернутий до камери.

Зазначимо, нині Василіса Фролова перебуває із сином та чоловіком в ОАЕ. Ведуча розповідала, що Дмитро, який у мирні часи був продюсером, останні шість років працює для "Warner Brothers" за кордоном.

Сама ж ведуча від початку повномасштабної війни втратила свій заробіток, тому нині її забезпечує коханий.

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Дата публікації
Перегляди
1117
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