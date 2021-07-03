Василіса Фролова розповіла про свій психологічний стан після перших пологів

Ведуча переживає стан "бебі блюз".

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка у березні народила первістка, розповіла про свій психологічний стан після пологів.

Так, у програмі "Світське життя" 43-річна знаменитість поділилася, що зараз вона у стані так званого "бебі блюзу", симптомами якого можуть бути страх, тривожність, сльозливість, а також проблеми зі сном і апетитом.

"Сподіваюся, що це не переросте в депресію, але це важко, дійсно. У мене була така класна вагітність, сподіваюся, вона у всіх класна, і так різко все змінилося, так різко моє життя стало зовсім не моїм, що я досі не можу прийти до тями. Звичайно, і фігура, і те, що в голові, все навколо – все не те", – поділилася ведуча.

Попри це, Фролова та її обранець, продюсер Дмитро Котеленець доволі активні батьки. Так, пара вже відвідала з крихітною малечею три концерти. Василіса зізналася, що не має няні та кайфує від материнства.

"Ми завжди разом. У нас немає няні, лише моя мама іноді приходить. Поки що ми насолоджуємося батьківством і нам це дуже подобається. Цілодобово я зараз з дитиною і дивно, коли я виходжу у справах, ненадовго, на декілька годин, мені вже щось не те. Я така матуся, не хочу поки що його нікому віддавати", – зазначила телезірка.

Малюка пара назвала Родіоном, втім, закохані часто жартівливо звуть сина Аґюстом.

Нагадаємо, раніше Василіса Фролова розповіла, як ледь не втратила дитину. Малюк закрутився у пуповині.

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