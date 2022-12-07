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Василіса Фролова розповіла про свого чоловіка та де він наразі працює

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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1021
Час на прочитання
2 хв
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Василіса Фролова розповіла про свого чоловіка та де він наразі працює

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Ведуча зізналася, що останні шість років її коханий пов'язаний з ОАЕ.

Відома українська телеведуча Василіса Фролова, яка наразі з однорічним сином та чоловіком перебуває в ОАЕ, розповіла, чим її обранець займається.

За словами Фролової, останні шість років її чоловік Дмитро Котеленець, який у мирні часи був телевізійним продюсером, наразі працює для "Warner Brothers" в ОАЕ.

Василіса Фролова з сином / © instagram.com/vasyafrolova
Василіса Фролова з сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Він пов'язаний з Арабськими Еміратами. Останні шість років після війни, я маю на увазі від 2014 року, він вже не працював телевізійним продюсером. Взагалі так дивно склалося, що ми з ним працювали паралельно на різних каналах. Він був комерційним директором на різних каналах, і навіть там, де я працювала. Але так дивно, що ми з ним ніколи не перетиналися", - сказала Фролова в інтерв'ю "Слава+".

Василіса Фролова з чоловіком / © viva.ua
Василіса Фролова з чоловіком / Фото: viva.ua

Як раніше розповідала Василіса Фролова, у січні вона разом з чоловіком та сином виїхала з України до ОАЕ, де її чоловік працює. На цьому наполіг обранець Фролової, адже він був переконаний, що Росія повномасштабно нападе на Україну.

Нагадаємо, що стосунки з Дмитром Котеленцем у Василіси Фролової зав'язалися випадково. Як розповідала ведуча, чоловік увійшов до її життя доволі неочікувано – Василіса якраз завершила ремонт у своїй квартирі, а Дмитро допоміг їй перевезти речі. У той же день між ними стався інтимний зв'язок, після якого 43-річна ведуча завагітніла.

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Дата публікації
Перегляди
1021
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