Василіса Фролова розповіла, як ледь не втратила дитину: "Я не відчувала живота"

Малюк закрутився у пуповині.

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка у березні вперше стала мамою, розповіла про свої важкі пологи.

У програмі "Олицька" знаменитість поділилася, що ледь не втратила дитину. За словами Фролової, вона дещо переносила малюка – у неї був 41 тиждень вагітності. Проте до цього моменту Василіса завжди відчувала рухи малюка, як раптом перестала.

"Мій випадок підтверджує, що правильні спеціалісти можуть зберегти здоров'я і життя дитини. Там йшлося про хвилини, навіть не на години. Тому що у мене по КТГ була лінія на нижній границі зовсім. Як мені потім сказали, він не подавав артеріальних та дихальних ознак. Там було подвійне обвиття та гіпоксія", - зізналася ведуча.

instagram.com/vasyafrolova

Фролова зізналася, що дуже хотіла народжувати природнім шляхом, без епідуральної анестезії, однак враховуючи важку ситуацію, лікар вирішив інакше.

"Я все чекала на перейми, тому що дуже хотіла природньо народжувати. За вечір до того він рухався дуже активно, а потім він замовк. Я поїхала робити КТГ і за виразом обличчя лікарів я зрозуміла, що щось не те. Лікар сказав: "Негайно їдь до пологового". Мене мама везе, я плачу, я не відчуваю живота, от в чому жах. І лікар мені говорить: "Василісочко, народжувати будемо сьогодні, будемо робити кесарів розтин". Робили місцевий наркоз. Я перебувала на грані життя і смерті. Мені було настільки погано", - пригадала Фролова.

instagram.com/elle_ukraine

Також ведуча поділилася, у скільки їй обійшлися пологи у приватній клініці. За приватні пологи Фролова заплатила близько трьох тисяч доларів.

instagram.com/vasyafrolova

"Треба ж ще обстежуватися під час вагітності, кесарів коштує дорожче, у мене був негайний кесарів. Я готувалася до природніх пологів, планувала взагалі народжувати без епідуралки, закінчувала всі ці курси", - зазначила ведуча.

Нагадаємо, що раніше Василіса Фролова розповіла про випадковий зв'язок зі своїм знайомим, після якого одразу ж завагітніла.

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