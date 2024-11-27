Василіса Фролова у весільній сукні показала, як виходила заміж в ОАЕ за відомого продюсера

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно оголосила про заміжжя, нарешті показала фото зі свого весілля з продюсером Дмитром Котеленцем.

Святковими знімками знаменитість поділилася в Instagram. Зокрема, ведуча показала, яким було її весілля за кордоном, а саме в ОАЕ. Гучних святкувань подружжя не влаштовувало. Однак від весільної сукні Фролова не відмовилася. Ведуча одягла довге біле доволі стримане вбрання з мереживом та блискітками. Тим часом чоловік знаменитості обрав штани та сорочу з гербом України. А от 3-річного синочка Фролова одягнула в офіційний костюм.

Василіса Фролова з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Подружжя влаштувало імпровізований фотосет одразу після того, як офіційно уклало шлюб. Таким чином сімейство закарбувало в пам'яті важливий момент в їхньому особистому житті.

"Просто дозвольте гарним речам траплятися", - по-філософськи підписала знімки знаменитість.

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

До речі, нещодавно Василіса Фролова показувала, як в ОАЕ узаконювала стосунки. Ведуча ділилася фото, на якому вони з чоловіком саме підписували документи про укладання шлюбу.

Читайте також: