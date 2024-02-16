Василіса Фролова у золотистій сукні показала, як в Дубаї 46-річчя святкувала

Зірка поділилася світлинами з дня народження.
Українська телеведуча Василіса Фролова сьогодні, 16 лютого, святкує день народження.
Зірці виповнилося 46 років. Свято знаменитість зустріла у колі родини та друзів в одному з українських ресторанів у Дубаї, де наразі живе після повномасштабного вторгнення РФ до України.
На сторінці в Instagram ведуча розмістила декілька знімків зі святкувань, де постала у блискучій ефектній сукні. Волосся іменинниця зібрала у тугий хвіст і прикрасила голову блискітками. Свій образ Фролова доповнила масивними сережками.
"З новим роком мене. Бажаю собі будь-якої миті знаходити вміння бачити щастя. Залишатися дитиною і при цьому не втратити адеквату. Фільтрувати головне і нарешті правильно розставити грьобані пріоритети. Відчути дім", - побажала собі Фролова.
Підписники сторінки ведучої долучилися до привітань і залишили багато приємних слів під її постом:
- Вітаю красуне! Року щедрого на чудеса!
- Ти вогонь! Пристрасть! Ніжність! Жіночність! А найголовніше, ти - людяність! Обожнюю та міцно-міцно обіймаю
- Розкішна і водночас проста. Зірочко, Васю, з днем народження
Нагадаємо, на початку лютого Василіса Фролова відсвяткувала день народження свого сина Родіона і показала теплі сонячні фото з дворічним хлопчиком.
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