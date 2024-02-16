Василіса Фролова у золотистій сукні показала, як в Дубаї 46-річчя святкувала

Українська телеведуча Василіса Фролова сьогодні, 16 лютого, святкує день народження.

Зірці виповнилося 46 років. Свято знаменитість зустріла у колі родини та друзів в одному з українських ресторанів у Дубаї, де наразі живе після повномасштабного вторгнення РФ до України.

На сторінці в Instagram ведуча розмістила декілька знімків зі святкувань, де постала у блискучій ефектній сукні. Волосся іменинниця зібрала у тугий хвіст і прикрасила голову блискітками. Свій образ Фролова доповнила масивними сережками.

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"З новим роком мене. Бажаю собі будь-якої миті знаходити вміння бачити щастя. Залишатися дитиною і при цьому не втратити адеквату. Фільтрувати головне і нарешті правильно розставити грьобані пріоритети. Відчути дім", - побажала собі Фролова.

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Підписники сторінки ведучої долучилися до привітань і залишили багато приємних слів під її постом:

Вітаю красуне! Року щедрого на чудеса!

Ти вогонь! Пристрасть! Ніжність! Жіночність! А найголовніше, ти - людяність! Обожнюю та міцно-міцно обіймаю

Розкішна і водночас проста. Зірочко, Васю, з днем народження

Нагадаємо, на початку лютого Василіса Фролова відсвяткувала день народження свого сина Родіона і показала теплі сонячні фото з дворічним хлопчиком.

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