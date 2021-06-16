Василіса Фролова відверто зізналася, що випадково завагітніла під час першого сексу зі знайомим

Чоловік просто допоміг ведучій перевезти коробки до нової квартири.

Українська телеведуча Василіса Фролова раніше розповідала, що її стосунки з батьком її дитини, продюсером Дмитром Котеленцем, почалися з вагітності знаменитості.

Проте фани не здогадувалися, наскільки буквально можна сприймати ці слова Фролової. Так, у програмі "Олицька" молода мама вперше відверто розповіла, як їй вдалося завагітніти у 43 роки. За словами Василіси, батько її дитини з'явився у її житті доволі спонтанно.

Василіса Фролова та Дмитро Котеленець / viva.ua

Тоді ведуча завершувала ремонт у своїй квартирі, а з Котеленцем, якого знала вже 15 років, вела невимушену переписку у соцмережах.

"Я довго шукала цю квартиру, вона одразу мені сподобалася, я її придбала. Я там робила ремонт. Так сталося, що Діма, батько моєї дитини, увійшов до мого життя дуже неочікувано. Це сталося дуже спонтанно. Це була переписка в соцмережах, це була дуже весела переписка. Хоча ми одне одного дуже давно знаємо, років 15. Ми з ним просто переписувалися і це виявилося дуже весело. Він раптом опинився у мене в гостях, я кажу, от поїхали перевозити коробки, я тут переїжджаю. І ми пів на п'яту ранку почали перевозити коробки з книгами. Все дуже швидко закрутилося. І виявилося, що ця квартира стала для мене щасливою. Тому що мені треба було заземлитися і треба було там вперше переночувати, щоб завагітніти", - розповіла Фролова.

instagram.com/vasyafrolova

На запитання ведучої, тобто Василіса перевезла з Дмитром всі коробки, тоді у них стався перший секс і Фролова завагітніла? Ведуча відповіла: "Все ти правильно говориш".

Зараз Фролова говорить, що вони з Котеленцем рахують їхні стосунки від дня вагітності:

"Ми наші стосунки рахуємо з вагітністю. Він говорить: "Скільки ми там з тобою знайомі? Другий триместр?".

Василіса Фролова з сином / instagram.com/vasyafrolova

Зазначимо, що на той момент Фролова перебувала у стосунках з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Вони були разом 11 років. Як зізналася Василіса, вони навіть разом побудували будинок, в якому була дитяча кімната.

"Дитяча була у будинку, який ми будували. Потім я йшла, потім приходила. А от побудували будинок і все одно не складалося і дітей я дуже хотіла, вони не виходили. Я була впевнена, що в мене вже не буде дітей", - зізналася ведуча.

Коли Фролова завагітніла від Дмитра, вона одразу припинила стосунки з Олександром.

"Ми погано розійшлися. В один момент і він це дуже важко пережив. Я завагітніла і одразу сказала, що все, вибачте, ось так… Діма чудовий батько, я вдячна долі, що ми зустрілися", - сказала Фролова.

Нагадаємо, місяць тому Василіса Фролова вперше показала батька своєї дитини. Знаменитість відвідала ювілейну, 10-ту церемонію вручення музичних нагород YUNA. На червоній доріжці Василіса з'явилася не сама, а в компанії коханого, продюсера Дмитра Котеленця.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання