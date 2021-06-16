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Василіса Фролова відверто зізналася, що випадково завагітніла під час першого сексу зі знайомим

Василіса Фролова відверто зізналася, що випадково завагітніла під час першого сексу зі знайомим

instagram.com/vasyafrolova

Чоловік просто допоміг ведучій перевезти коробки до нової квартири.

Українська телеведуча Василіса Фролова раніше розповідала, що її стосунки з батьком її дитини, продюсером Дмитром Котеленцем, почалися з вагітності знаменитості.

Проте фани не здогадувалися, наскільки буквально можна сприймати ці слова Фролової. Так, у програмі "Олицька" молода мама вперше відверто розповіла, як їй вдалося завагітніти у 43 роки. За словами Василіси, батько її дитини з'явився у її житті доволі спонтанно.

Василіса Фролова та Дмитро Котеленець / © viva.ua
Василіса Фролова та Дмитро Котеленець / viva.ua

Тоді ведуча завершувала ремонт у своїй квартирі, а з Котеленцем, якого знала вже 15 років, вела невимушену переписку у соцмережах.

"Я довго шукала цю квартиру, вона одразу мені сподобалася, я її придбала. Я там робила ремонт. Так сталося, що Діма, батько моєї дитини, увійшов до мого життя дуже неочікувано. Це сталося дуже спонтанно. Це була переписка в соцмережах, це була дуже весела переписка. Хоча ми одне одного дуже давно знаємо, років 15. Ми з ним просто переписувалися і це виявилося дуже весело. Він раптом опинився у мене в гостях, я кажу, от поїхали перевозити коробки, я тут переїжджаю. І ми пів на п'яту ранку почали перевозити коробки з книгами. Все дуже швидко закрутилося. І виявилося, що ця квартира стала для мене щасливою. Тому що мені треба було заземлитися і треба було там вперше переночувати, щоб завагітніти", - розповіла Фролова.

© instagram.com/vasyafrolova
instagram.com/vasyafrolova

На запитання ведучої, тобто Василіса перевезла з Дмитром всі коробки, тоді у них стався перший секс і Фролова завагітніла? Ведуча відповіла: "Все ти правильно говориш".

Зараз Фролова говорить, що вони з Котеленцем рахують їхні стосунки від дня вагітності:

"Ми наші стосунки рахуємо з вагітністю. Він говорить: "Скільки ми там з тобою знайомі? Другий триместр?".

Василіса Фролова з сином / © instagram.com/vasyafrolova
Василіса Фролова з сином / instagram.com/vasyafrolova

Зазначимо, що на той момент Фролова перебувала у стосунках з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Вони були разом 11 років. Як зізналася Василіса, вони навіть разом побудували будинок, в якому була дитяча кімната.

"Дитяча була у будинку, який ми будували. Потім я йшла, потім приходила. А от побудували будинок і все одно не складалося і дітей я дуже хотіла, вони не виходили. Я була впевнена, що в мене вже не буде дітей", - зізналася ведуча.

Коли Фролова завагітніла від Дмитра, вона одразу припинила стосунки з Олександром.

"Ми погано розійшлися. В один момент і він це дуже важко пережив. Я завагітніла і одразу сказала, що все, вибачте, ось так… Діма чудовий батько, я вдячна долі, що ми зустрілися", - сказала Фролова.

Нагадаємо, місяць тому Василіса Фролова вперше показала батька своєї дитини. Знаменитість відвідала ювілейну, 10-ту церемонію вручення музичних нагород YUNA. На червоній доріжці Василіса з'явилася не сама, а в компанії коханого, продюсера Дмитра Котеленця.